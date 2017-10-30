Kuveyt'de Hükümet İstifa Etti

Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın, Şeyh Cabir es-Sabah başbakanlığındaki hükümetin istifasını kabul ettiği bildirildi.

Kuveyt resmi haber ajansı KUNA'nın haberine göre, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah, Başbakan Şeyh Cabir başta olmak üzere hükümet üyelerinin istifasını kabul etti.

Emir Sabah tarafından yayımlanan kararnamede, "Bakanlar Kurulu'nun istifasının kabul edildiği, ancak yeni kabine oluşturulana kadar bakanların görevlerinde kalacakları" ifade edildi.