Kutuplarda Buz Seviyesi En Düşük Noktada!
Kuzey Kutup Bölgesi’nde kasım ve aralık aylarında hava sıcaklıklarının ortalamanın 10 derece üzerinde gerçekleşmesiyle birlikte buz seviyesi de kaydedilen en düşük seviyeye geriledi.
York Üniversitesi’nden buzulbilimci William Colgan’a göre 2050’ye kadar Kuzey Kutup Bölgesi’nde yazları buzlar tamamen eriyebilir. Böyle bir durum 125 bin yıldır hiç yaşanmadı.
Kutup bölgelerindeki buz seviyesi her geçen yıl düşse de bilim insanları, bu yılki kaybın şimdiye kadar kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştığını ifade ediyor.
Güney Kutup Bölgesi’nde de buz seviyesi geçen yıllara oranla daha düşük bir seviyede kaldı. Böylelikle denizlerdeki buz seviyesi tüm zamanların en düşük seviyesine indi.
Kuzey Kutbu'nda buz seviyesi bu kış, kaydedilen en düşük noktaya geriledi. https://t.co/apBFzfCtu1 pic.twitter.com/XGMdPmbLxo— Al Jazeera Türk (@AJTurk) 1 Şubat 2017
Amerikan Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi’nden Chelsea Thompson, Arktik Okyanusu üzerinde gerçekleştirilen alçak uçuştan bir görüntü paylaştı.
Thompson tarafından Twitter’da, “Kış olmasına rağmen neredeyse hiç buz yok, korkutucu.” notuyla paylaşılan görüntülerde buz seviyesinin oldukça düşük olduğu görülüyor.
Kaynak: Radio Canada, Al Jazeera
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