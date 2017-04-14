Kütüphaneler Daha Uzun Süre Açık Kalacak

Kütüphanelerin daha uzun süre açık kalmasını öngören uygulama, pilot olarak İstanbul’daki bazı kütüphanelerde başlıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Kütüphaneler Haftası’nda kütüphanelerin daha uzun süre açık kalması için çalışma yapıldığını, ilk pilot uygulamanın da İstanbul’da planlandığını duyurmuştu.

AA’da yer alan habere göre, bu kapsamda, Beyazıt Devlet Kütüphanesi, Orhan Kemal İl Halk Kütüphanesi ile Üsküdar’daki Şemsipaşa İlçe Halk Kütüphanesi 15 Nisan’dan itibaren her gün saat 08.00’den saat 22.30’a kadar hizmet verecek. Üsküdar’daki Mihrimah Sultan Çocuk Kütüphanesi ise 08.00 ile 20.30 saatleri arasında açık kalacak.

Kadıköy’deki Aziz Berker İlçe Halk Kütüphanesi 2 Mayıs’tan itibaren 08.00-22.30 saatlerinde, Üsküdar’daki Selimiye Çocuk Kütüphanesi de 08.00-20.30 saatlerinde hizmet verecek.

Uygulama İstanbul’daki diğer kütüphaneler ile diğer illerdeki kütüphanelere de zaman içinde yayılacak.