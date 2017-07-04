Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri, TVNET canlı yayınında Gazze'de yaşanan elektrik kesintilerini anlattı.

Sami Ebu Zuhri'nin konuşmalarından öne çıkanlar şöyle:

24 saat içerisinde sadece 3 saat elektrik kullanabiliyoruz. Mısır kapısında da çok fazla sıkıntılar yaşıyoruz. 4 aydır orası kapalı.

Türkiye'ye teşekkür ediyoruz

Türkiye'nin Gazze’deki çabaları çok önemli. Türkiye halkına teşekkür ediyorum. Gazze konusunda çok önemli çalışmalar yaptınız.

Bizler problemin bir parçası olmak istemiyoruz

Gerçekten bölgede siyasi dengeler farklıdır. Bizler Filistinliler olarak bunun farkındayız. Bizler problemin bir parçası olmak istemiyoruz.

"Filistinli kardeşleriniz çok kötü şartlarda"

Filistinli esirlerin İsrail hapishanelerinde yaşadığı şartlar çok zor. Bunların suçlarına baktığınız zaman çok basit suçlardır. Onları tek hücreli odalarda tutuyorlar. Çok kötü şartlarda yaşıyorlar. Orada tutukluların çoğu basit suçlardan dolayı tutuklanıyor. İnsanlar sorgusuz sualsiz evlerinden alınarak töhmet altına alınıyorlar. Bazı insanlar yıllardır orada tutulanların neden orada tutulduğunu bilmiyoruz.

"İsrail verdiği sözleri tutmadı"

İki ay önce oradaki esirler açlık grevine başladı. Esirler bazı isteklerini kabul ettirdikten sonra açlık grevini bıraktı. Fakat İsrail hükümeti, açlık grevi bittikten sonra istekleri yerine getirmedi.

Müslümanlara çağrı: İşgali unutmayın!

Batı Şeria'da arazilere el koyuluyor. Mescid-i Aksa'ya her gün İsrail askeri ayak basıyor. Müslümanlara çağrımız, Filistin topraklarının İsrail işgali altında olduğunu hatırlayın!

Kutsal saydığımız toprakları Siyonistlere ezdirmeyeceğiz. İnsani yardım konusunda Türkiye'nin desteğinin artmasını bekliyoruz. Burası sadece Filistinlilere ait topraklar değildir, tüm Müslümanların topraklarıdır. Başkasının topraklarını zorla alanlar mı işgalci oluyor, yoksa orada oturanlar mı?

"İttihad varsa, yapacak çok şey var"

Amerika, Filistin'deki direnişi kırmak için mücadele veriyor. Müslümanlar ittifak ve ittihadı sağlarsa, yapabileceğimiz çok şey var.

Katar, Filistin'e çok büyük destek verdi. Katar dışındakiler buna mani olmaya çalışsa da…

Kaynak: Yeni Şafak, Haksöz-Haber