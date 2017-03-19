Kuşatma Altındaki Humus’tan El-Bab’a Tahliye Edilen Suriyeliler Azez’e Naklediliyor

»Ana Sayfa»Suriye
19.03.2017 11:36
Kuşatma Altındaki Humus’tan El-Bab’a Tahliye Edilen Suriyeliler Azez’e Naklediliyor
Suriye'de muhaliflerin kontrolündeki Bab'tan araçlarla hareket eden bin 354 kişi Azez kentinin Şemariğ kampına ulaştı.

Beşşar Esed güçlerinin kuşattığı ve ateşkesi yoğun bir şekilde ihlal ettiği Humus ilinin merkezindeki Vaer ilçesinde tahliye edilenler Halep ilinin Bab ilçesine oradan da araçlarla Azez'in Şemariğ kampına ulaştığı bildirildi.

Halep'in Bab ilçesinden alınan bilgilere göre, dün öğle saatlerinde, Vaer ilçesinden hareket eden 32 otobüsten oluşan kafile bu sabah erken saatlerde Bab ilçesine giriş yaptı.

Vaer’dan yapılan tahliyelerin ilk aşamasında aralarında yaralıların ve silahlı rejim karşıtlarının da bulunduğu 519 çocuk, 412 kadın, 423 yetişkin erkekten oluşan bin 354 kişi muhaliflerin kontrolündeki Bab'tan araçlarla hareket etti. Kafilede bulunan 306 aile bireyinden oluşan bin 354 kişi Halep'in kuzeyindeki Azez kentinin Şemariğ kampına ulaştığı aktarıldı.

Suriye rejiminin 4 yıldır kuşatması altında kalan Vaer'den çıkmak için bir haftada 20 bin 600 kişinin başvuru yaptığı belirtildi. Bölgeden ayrılacak kişilerden 12 bininin Halep'in kuzey kırsalı, 6 bin 200'ünün İdlib ve 2 bin 400'ünün ise Humus'un kırsalına gideceği ifade edildi.

Rejim ve muhalifler arasında 13 Mart'ta imzalanan anlaşma uyarınca ilçeyi terk etmek zorunda kalan muhaliflerin aileleriyle bölgeden çıkışları dün başlamıştı

Öte yandan, 6 hafta sürmesi beklenen tahliye işlemlerinin gözetimi için de Vaer'de Rus birliğinin bulunacağı kaydedildi.

AA

 

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