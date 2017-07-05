Kuşatma Altındaki Doğu Guta’da Atık Plastiklerden Gaz Üretiliyor!

Suriye’nin Şam kentine bağlı Doğu Guta bölgesinde yaşayan halk, Aralık 2012’den bu yana askeri kuşatma altında olan bölgede zor şartlar altında geçimlerini sağlamaya çalışıyor.

Doğu Guta’da direnişçilerin kontrolündeki bölgede yaşayan bir grup Suriyeli, 2014’ten beri topladıkları plastik atıklardan ilkel yöntemler kullanarak sıvı yakıt elde ediyor.

Likit yakıt üretirken açığa çıkan gazın da kullanılabileceğini keşfeden Suriyeliler,tüplere doldurdukları bu gazı satarak hem geçiniyor hem de ailelerin mutfaklarına ucuz yakıt sağlıyor.

“Akaryakıt Elde Etmek İçin Plastik Parçaları Satın Alıyoruz”

AA muhabirine konuşan Suriyeli Ali Rahman, 2014’ten beri Doğu Guta’da plastiklerden likit yakıt ürettiklerini söyledi.

Rahman, yakıt üretme süreçlerini “Akaryakıt elde etmek için plastik parçaları satın alıyoruz, koltuk parçaları, sandalyeler gibi, sonra onu eritip damıtıp ondan makine yağı elde ediyorduk, bu süreçte açığa bir çeşit gaz da çıkıyordu.” diye anlattı.

“Zaman Geçtikçe İşe Yarayan Bir Gaz Olduğunu Öğrendik”

Açığa çıkan gazın işe yaradığını öğrendiklerinde en büyük sorunun güvenlik olduğunu dile getiren Rahman, patlama ya da sızma olmadan çıkarma konusunda zorlandıklarını ancak zamanla bu sorunu çözdüklerini söyledi.

Önceleri bu gazın havaya salınarak boşa gittiği belirten Rahman, “Çünkü niteliğini bilmiyorduk ama zaman geçtikçe onun da işe yarayan bir gaz olduğunu öğrendik. Gazın açığa çıktığı yerden borular uzatıp gazı balonlar içinde biriktirmeye başladık. Daha sonra gazları basınçlı şekilde tüplere doldurmaya başladık.” diye konuştu.

Rahman, çıkan gazı aldıktan sonra makine yağını süzüp ondan da benzin, mazot, gaz yağı gibi likit yakıt türleri elde ettiklerini aktararak her 100 kilogram makine yağından 20 litre benzin, 10 litre mutfak yakıtı, 70 litre de mazot ve de her biri 3 saat yanabilecek 20 tüp gaz çıkardıklarını anlattı.

10 Kişilik Büyük Bir Ailenin Tüm Mutfak İhtiyaçlarını 3 Gün Karşılıyor

Likit yakıt ve gaz üretilen merkezdeki tüpleri dağıtan Mustafa Şami de “Çatışmalar nedeniyle buraya göç ettim. Motorumla her gün buraya geliyorum ve 9 tüp alıyorum, onları satıyorum. Daha önce sattığım ve boşalmış tüpleri de geri getiriyorum.” dedi.

Ürettikleri gazın normal tüp gazlardan, hatta kömür, odun gibi katı yakıtlardan da daha tasarruflu olduğunu öne süren Şami, “Bu tüpler, 10 kişilik büyük bir ailenin tüm mutfak ihtiyaçlarını karşılamada 3 gün yeterli oluyor, küçük bir ailede ise bir haftaya kadar kullanılabilir.” dedi.

Fiyatlar Artıyor

Şami, normal tüp gazların bir aile için 1-2 ay yeterli olduğunu ancak direnişçilerin kontrolündeki bölgelerde bulunmadığını, nadiren bulunsa da 60 bin Suriye lirasına (400 Türk lirası) satıldığını dile getirdi.

Merkezde üretilen tüp gazın son günlerde bölge üzerindeki kuşatmanın daralmasıyla 1000 Suriye lirasına (7 Türk lirası) satıldığına işaret eden Şami, bu fiyatın daha önce 700 Suriye lirası (yaklaşık 5 Türk lirası) olduğunu söyledi.

Aralık 2012’den Beri Kuşatma Altında

Şam’ın doğusundaki Doğu Guta bölgesi, Aralık 2012’den bu yana kuşatma altında bulunuyor. Esed güçleri, son olarak bölgedeki Berze mahallesinde sivil ve askerleri tahliyeye zorlayarak mahalleyi ele geçirmiş, kuşatmayı daraltmıştı.

Rejim ablukası nedeniyle Birleşmiş Milletler (BM) ve insani yardım kuruluşları bölgeye nadiren insani yardım ulaştırabiliyor.