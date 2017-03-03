Kuşatma Altında Protesto Eylemi Olarak Hiciv

Şamlı bir grup genç, Esed rejiminin zulmünü ve zilletini hazırladıkları esprili videolarla resmediyorlar.

Beşşar Esed rejiminin ağır kuşatması altındaki Şam’ın güneyinde kendilerine Devrimci Bahar adını veren bir grup sanatçı çeşitli etkinliklerle zulme karşı tepkilerini dillendiriyorlar. İçlerinde fotoğrafçı, müzisyen, ressam gibi farklı sanat etkinlikleriyle meşgul olan çok sayıda kişinin yer aldığı grubun bazı üyeleri Güneyli Skeç adını verdikleri kısa video filmleriyle rejimin çirkinliğini resmetmeye çalışıyorlar.

Grubun önde gelen isimlerinden Faris el-Hattab rejime yönelik protesto eylemlerine katıldığı için üniversiteyi terk edip, Şam’ın güneyine yerleşmek zorunda kaldığını ifade ediyor. Rejimin kuşatmasının giderek ağırlaştığını söyleyen el-Hattab, elektrik yokluğundan ötürü zorlandıklarını, çekimleri 9 voltluk akülerle yapmak zorunda kaldıklarını söylüyor.

Bu grup üyelerinin hazırladığı ve YouTube’a yükledikleri ilk video kamuflajlı bir askerin konuşmasıyla başlıyor. “Suriye Arap Ordusu Genelkurmayı’nın beyanıdır.” diye başlayan konuşmada asker Halep’in doğusunun “teröristlerden ve tekfircilerden kurtarılmasından” ötürü tebriklerini bildiriyor. Konuşmanın devamında “Evlerini terk etmiş aziz Suriye halkını Suriye devletinin egemenlik altına aldığı topraklara davet ediyoruz.” sözlerinin ifade edildiği sırada ise masa üzerindeki Rusya, Hizbullah ve İran bayraklarına zoom yapılıyor:

Güneyli Skeç adıyla yayınlanan bir başka videoda ise Pembe Panter müziği eşliğinde Esed’in ordusuna ait askerlerin arama faaliyeti resmediliyor. Çok tehlikeli bir yürüyüş neticesinde önde giden asker birden büyük bir sevinçle duruyor ve arkadaşalrını yanına çağırıyor. Hızlıca gördükleri buzdolabını götüren askerler, sandalye ve sehpayı da çalmayı ihmal etmiyorlar:

Kaynak: Haksöz Haber, Al Monitor