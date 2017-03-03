Kuşatma Altında Protesto Eylemi Olarak Hiciv
Beşşar Esed rejiminin ağır kuşatması altındaki Şam’ın güneyinde kendilerine Devrimci Bahar adını veren bir grup sanatçı çeşitli etkinliklerle zulme karşı tepkilerini dillendiriyorlar. İçlerinde fotoğrafçı, müzisyen, ressam gibi farklı sanat etkinlikleriyle meşgul olan çok sayıda kişinin yer aldığı grubun bazı üyeleri Güneyli Skeç adını verdikleri kısa video filmleriyle rejimin çirkinliğini resmetmeye çalışıyorlar.
Grubun önde gelen isimlerinden Faris el-Hattab rejime yönelik protesto eylemlerine katıldığı için üniversiteyi terk edip, Şam’ın güneyine yerleşmek zorunda kaldığını ifade ediyor. Rejimin kuşatmasının giderek ağırlaştığını söyleyen el-Hattab, elektrik yokluğundan ötürü zorlandıklarını, çekimleri 9 voltluk akülerle yapmak zorunda kaldıklarını söylüyor.
Bu grup üyelerinin hazırladığı ve YouTube’a yükledikleri ilk video kamuflajlı bir askerin konuşmasıyla başlıyor. “Suriye Arap Ordusu Genelkurmayı’nın beyanıdır.” diye başlayan konuşmada asker Halep’in doğusunun “teröristlerden ve tekfircilerden kurtarılmasından” ötürü tebriklerini bildiriyor. Konuşmanın devamında “Evlerini terk etmiş aziz Suriye halkını Suriye devletinin egemenlik altına aldığı topraklara davet ediyoruz.” sözlerinin ifade edildiği sırada ise masa üzerindeki Rusya, Hizbullah ve İran bayraklarına zoom yapılıyor:
Güneyli Skeç adıyla yayınlanan bir başka videoda ise Pembe Panter müziği eşliğinde Esed’in ordusuna ait askerlerin arama faaliyeti resmediliyor. Çok tehlikeli bir yürüyüş neticesinde önde giden asker birden büyük bir sevinçle duruyor ve arkadaşalrını yanına çağırıyor. Hızlıca gördükleri buzdolabını götüren askerler, sandalye ve sehpayı da çalmayı ihmal etmiyorlar:
Kaynak: Haksöz Haber, Al Monitor
- Yorumlar 0
- 28 Şubat’tan 15 Temmuz’a: 'Adalet, Adalet, Adalet'28 Şubat’ın 20. Yıldönümü üzerine Al Jazeera’ye konuşan Ahmet Taşgetiren, "Kur’an’da şöyle der: ‘Bir topluma olan öfkeniz, kininiz sizi adaletsizliğe sevk etmesin.’ Adalet, adalet, adalet diyelim" diye konuştu.
- Çeçenler ve 23 Şubat 1944 Sürgünü ÜzerineÇeçen Cumhuriyeti İçkerya Türkiye Fahri Konsolosu Ahmet Özdeş, Çeçenler ve 23 Şubat 1944 Sürgünü hakkında Yusuf Tunçbilek'in sorularını cevapladı.
- D. Mehmet Doğan: “Uyanmak Lazım, ‘Dil’ Elden Gidiyor”D. Mehmet Doğan, “Dil yanlışları günlük gazetelerde, televizyonlarda ve radyolarda almış başını gidiyor. Sosyal medya denilen ve kuşdili konuşulan mecrayı hiç kale almadan söylüyorum bunu. Silkinmemiz, kendimize gelmemiz lâzım.” dedi.
- Kul Sadi Yüksel: “Şirkin Her Türlüsünü Reddetmek, Tevhid'in Gereğidir!”Yeni Akit gazetesinden Ziya Gündüz, Kul Sadi Yüksel ile yeni çıkan “Tevhid ve Ahlak” kitabı çevresinde bir röportaj gerçekleştirdi.
- Bilgi Kaynağı Olarak Nebevi SünnetŞüphesiz müslümanın, birçok kaynaktan bilgi edinmesi ve değişik alanlardaki farklı bilgileri Hz. Peygamber'in sünneti sayesinde öğrenmiş olması, insan aklı için pek çok yeni ufuklar açmıştır.
- Kur'an’ı Anlama Yolunda Tarihselci Metoda İtirazİlahiyatçı Ali Rıza Demircan, Diyanet İşleri eski Başkanı Ali Bardakoğlu'nun, 'Kayıt Dışı Din' başlıklı makalesine ilişkin değerlendirmede bulundu.
- Abdullah Muhaysini’den Namaz Üzerine NasihatlarTahrir Eş-Şam kadılarından Dr. Abdullah Muhaysini’den Namaz üzerine nasihatlar…
- Beşer İlkel Bir Varlık mı?Abdulhakim Beyazyüz, Kur’ani Kavramlara dair yazı dizisinin bu bölümünde “Beşer İlkel Bir Varlık mı?” sorusuna cevap arıyor.
- ETKİNLİK TAKVİMİ
- ABD, Rusya, İran ve Esed’in Suriye’deki Konuşlanma Biçimleri
- Neden Hala İçerideler?
- Çavuşoğlu: Esed Rejim Geçici Sınırın Kuzeyine Geçmeyecek
- “Sosyal Medya, Genç Nesilleri Yalnızlaştırıyor”
- İstanbul Adliyesi'ne Yolsuzluk Operasyonu: 18 Gözaltı
- Adıyaman'da 5,5 Büyüklüğünde Deprem
- Alman Okulunda Namaz Yasağı!
- Enflasyonda 5 Yıl Sonra Çift Hane
- PKK’lı Militanlarla Suriyeli Peşmergeler Sincar’da Çatıştı
- Kuşatma Altında Protesto Eylemi Olarak Hiciv
- Erciyes Üniversitesi’nde Derdest Belgeselinin Gösterimi Yapıldı
- Bazılarının Susması Konuşmasından Daha Hayırlı Olabilir!
- PYD-Esed, ABD-Rusya Ortaklığı Münbiç’te Tescillendi!
- Barbaros Şansal Tahliye Edildi
- Evlilik Programlarına Yine Para Cezası Verildi
- 'Kararsızlar'a Yüklenmek Kime Ne Yarar Sağlar?
- Esed’in Bölge Komutanı Bilal İbrahim Mübarek Öldürüldü!
- Sisi’nin Cunta Yargısı Diktatör Mübarek’i Beraat Ettirdi
- Lübnan Yönetiminde 'Hizbullah' Çatlağı
- Toronto’da Mescit Yakma Girişimi
- Ağrı Belediyesi Başkanı Sırrı Sakık Görevinden Alındı
- Pew: İslam 2070'e Kadar 'Dünyanın En Büyük Dini Olabilir'
- Haksöz Dergisinin Mart 2017 Sayısı Çıktı!
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim