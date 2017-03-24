Kuşadası'nda Göçmenleri Taşıyan Bot Battı: 11 Ölü

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24.03.2017 21:23
Kuşadası'nda Göçmenleri Taşıyan Bot Battı: 11 Ölü
Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışanları taşıyan lastik botun batması sonucu 11 kişi boğuldu, 8 kişi kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, saat 13.57'de Davutlar açıklarında lastik botun battığı yönündeki ihbar üzerine bölgeye 2 sahil güvenlik helikopteri ve 3 sahil güvenlik botu gönderildi.

Arama kurtarma faaliyeti neticesinde 11 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, 8 kişi kurtarıldı.

Kurtarılanların botta 22 kişi olduğunu söylemesi üzerine Sahil Güvenlik Ekipleri arama kurtarma çalışması başlattı. Denizden bir kişiyi sağ kurtaran Sahil Güvenlik Ekipleri, kurtarılan göçmenlerin daha sonra botta 20 kişi oldukları bilgisini vermeleri üzerine arama kurtarma faaliyetine son verdi.

Denizden çıkartılan cesetler morga kaldırılırken kurtarılan kaçak göçmenler ilçedeki hastanelere götürüldü.

2 kişi gözaltına alındı

Olay ilgili çalışma başlatan Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, insan kaçakçılığı yaptıkları şüphesiyle K.K. ve A.A'yı gözaltına aldı.

İşlemleri için emniyete götürülen şüphelilerin kaçak göçmenlerle lastik botta oldukları ancak kendi imkanları ile karaya çıktıkları öğrenildi.

AA

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