Kurtulmuş: Birileri Hükümetle TSK'nın Uyumlu Çalışmasından Rahatsız

Hükümet Sözcüsü Kurtulmuş, 25 Şubat'ta Hürriyet gazetesinde yayımlanan ''Karargâh rahatsız'' başlıklı haberle ilgili konuştu.

Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, 25 Şubat'ta Hürriyet gazetesinde Hande Fırat imzasıyla yayımlanan "Karargâh rahatsız" başlıklı haberle ilgili soruları yanıtladı. Hükümet Sözcüsü Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Öyle anlaşılıyor ki birileri Türkiye'de sivil siyasi iradeyle, hükümetle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin uyumlu bir şekilde çalışmasından rahatsızlık duyuyor. Birileri 15 Temmuz'daki o felâketten sonra Türk Silahlı Kuvvetlerimizin itibarını yerle bir eden o 15 Temmuz hâin kalkışmasından sonra, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yeniden itibar kazanarak, yeniden halkla bütünleşme sürecine girerek operasyonlar yapmasından, bu operasyonlarda da başarılı olmasından öyle anlaşılıyor ki birileri rahatsızlık duyuyor."

"Türkiye eski Türkiye değildir. Herkesin bu anlamda sözlerine, söylediklerine dikkat etmesi lâzım. Artık öyle herhangi bir şekilde manşet atarak ne Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ayar vermek, ne Türkiye'nin siyasi iradesine, hükümete ayar vermek mümkün değildir. Herkes bunu aklına koysun."

"Suyun altından çok sular geçti, köprünün altından çok sular aktı. Türkiye'de bundan sonra sivil irade, yani hükümet, milletin vermiş olduğu yetkiye dayanarak işinin başındadır. Millet, milli iradenin yegâne koruyucusu, yegâne kollayıcısıdır. 15 Temmuz'da da bunu göstermiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri de hükümetin, sivil iradenin, milletin görev vermiş olduğu, yetkilendirmiş olduğu iradenin emrinde görevlerini yapan Türkiye'nin önemli kuruluşlarından birisidir. Siyasetin içerisine asla girmeyecektir. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni kimsenin de siyasetin içine sokmaya gücü yetmez."

IKBY bayrağının göndere çekilmesi

Numan Kurtulmuş'a, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani'nin Türkiye ziyareti sırasında, IKBY bayrağının havalimanlarında göndere çekilmesi de soruldu. Kurtulmuş bunun üzerine, "İlk kez çekilmiyor. Sayın Barzani Türkiye'ye her geldiğinde bu diplomatik uygulama yapılmıştır. Hem Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi'nin bayrağı hem Irak bayrağı hem de Türk bayrağı, üç bayrak asılmıştır. Dolayısıyla önceki uygulamalarda da böyle olmuştur. Daha önceki ziyaretlerde de aynı uygulama olmuştur, bu uygulama diplomatik teamüllere uygundur" dedi.

Kaynak: Al Jazeera, AA