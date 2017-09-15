“Kurtlar Sofrasındaki Barzani'ye Türkiye Sahip Çıkmalı!”
Irak Kürdistanındaki ‘bağımsızlık referandumu’ tartışmasını değerlendiren Bahadır Kurbanoğlu, bu meseleye karşı bazı muhafazakar basın-yayın organlarında öne çıkan milliyetçi bakışı eleştirerek iktidara Barzani’yi yalnız bırakmama çağrısı yaptı.
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Bahadır Kurbanoğlu’nun bugünkü Sözü Esirgemeden programında konuyla ilgili yaptığı değerlendirmeleri aşağıdaki videodan izleyebilir veya dinleyebilirsiniz:
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