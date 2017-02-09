"Kurtarılan Bölgelerdeki Fitne, İran Tarafından Planlanıyor"
İran destekli Şii milis gücü Haşdi Şabi'nin, Musul'un kurtarılan bölgelerinde varlığını artırdığı ve sivilleri tehdit etmeye başladığını açıkladı.
Musul Arap Aşiretleri sözcüsü Mezahim Ahmed el-Huveyt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Musul İl Meclisinin ret kararına rağmen Haşdi Şabi güçleri kentin kurtarılması operasyonu sonrası bölgede yayılmaya başladı. Milislerin kentin doğusundaki varlığı her geçen gün artmaya devam ediyor." dedi.
Şii milislerin Musul'daki varlığının Arap aşiretleri tarafından kabul edilmediğini hatırlatan Huveyt, "Musul'un doğusunun DEAŞ'tan kurtarılmasından sonra bu sefer Haşdi Şabi tehlikesi ve tehdidi ortaya çıktı. Milisler bölgede büyük bir güç topluyor." ifadesini kullandı.
Haşdi Şabi'nin Musul'daki varlığı ve sivil halka karşı davranışlarının başka bir mezhep çatışmasının çıkmasına yol açabileceği uyarısında bulunan Huveyt, sözlerini şöyle tamamladı:
"Musul ve diğer kurtarılan bölgelerdeki fitne, İran tarafından planlanıp, Nuri Maliki (eski Irak Başbakanı) tarafından uygulamaya konuluyor. Eğer Haşdi Şabi milislerinin önüne geçilmezse, DEAŞ'ınkinden daha kötü bir savaş ortaya çıkar. Bu yüzden milislerin ivedi bir şekilde bölgeden çıkarılması gerekiyor."
AA
- Yorumlar 0
- Kul Sadi Yüksel: “Şirkin Her Türlüsünü Reddetmek, Tevhid'in Gereğidir!”Yeni Akit gazetesinden Ziya Gündüz, Kul Sadi Yüksel ile yeni çıkan “Tevhid ve Ahlak” kitabı çevresinde bir röportaj gerçekleştirdi.
- Nabi Avcı, Zaman ve Yeni Şafak Dönemlerini AnlattıKültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, kurucu kadrosunda yer aldığı Zaman gazetesi ve Yeni Şafak hakkında Yeni Şafak gazetesinden Ayşe Olgun’a ilginç bilgiler verdi.
- Davutoğlu: Siyaseti Dizayn Etmeye ÇalışıyorlarAhmet Davutoğlu, “İlk tur tamamlandı, fire olmadığı ortaya çıktı. İkinci turda da hiçbir şekilde bir tereddüt AK Parti bünyesinde ortaya çıkmaz” dedi.
- Şam’ın Fethi Cephesi Sözcüsü Astana Toplantısını DeğerlendirdiŞam’ın Fethi Cephesi (Cebhetu’l Fethuş-Şam) sözcüsü Husam eş-Şafiî, Astana toplantısı hakkındaki görüşlerini Al Jazeera’ya değerlendirdi.
- Bir İşgüzarlık Örneği Olarak “Meal Müçtehidliği”Yazısında kendisine gelen bir mail örneği üzerinden “meal müçtehidliğine soyunanlar”ın tutarsızlıklarını eleştiren Mustafa Öztürk, bu zihniyetin namazda hafî ve cehrî kıraat meselesinde sergiledikleri işgüzarlığa dair dikkat çekici tespitlerde bulunmuş.
- Şeytan Hayatımızın Neresinde?Şeytan-insan ilişkisi, balık-olta ilişkisine benziyor. Balık, oltadaki yeme kanarsa, oltaya yakalanıyor. Eğer balık oltadaki yemden sakınırsa, ne kadar olta olursa olsun, balık güvendedir.
- Kur’an’da İnsanın Zalim Olması Ne Demektir?Abdulhakim Beyazyüz, Kur’an’da geçen “İnsanın zalim olması” konusunu okuyucularımız için değerlendirmiş.
- Şeriatla Hükmetmeyen Kâfir Olur mu?Hayrettin Karaman, “Şeriatla Hükmetmeyenler Kafir Olur mu?” sorusunu analiz etmiş.
- ETKİNLİK TAKVİMİ
- “28 Şubat'ın Unutulan Mağdurları: Zindandaki Müslümanlar”
- “KHK Listelerinin Yol Açtığı Hukuksuzluklara Son Verilsin!”
- Asıl İhraç Edilmesi Gerekenler Kimler?
- "İran Esed’e Darbe Yapıp Mahir’i Başa Geçirmek İstedi, Rusya Önledi" İddiası
- Rusya: PKK ve YPG'yi Terörist Olarak Görmüyoruz
- “İnsan Dostuna Sigara İkram Eder mi?”
- Rusya: Fırat Kalkanı Operasyonunda Şam'ın Onayı Şart
- Rusya’nın Hazırladığı Suriye Anayasasına Tepkiler
- MEB 20 Bin Öğretmen Alacak
- Irak Hizbullahı Genel Sekreteri Öldürüldü
- Erdoğan'dan 'Eğitim ve Kültür' Özeleştirisi
- “KHK Listelerinin Yol Açtığı Hukuksuzluklara Son Verilsin!”
- Rusya: PKK ve YPG'yi Terörist Olarak Görmüyoruz
- “28 Şubat'ın Unutulan Mağdurları: Zindandaki Müslümanlar”
- Irak Hizbullahı Genel Sekreteri Öldürüldü
- Rusya: Fırat Kalkanı Operasyonunda Şam'ın Onayı Şart
- "İran Esed’e Darbe Yapıp Mahir’i Başa Geçirmek İstedi, Rusya Önledi" İddiası
- “İnsan Dostuna Sigara İkram Eder mi?”
- Arap Birliğinden Suriye'deki İnfazlara Tepki
- Asıl İhraç Edilmesi Gerekenler Kimler?
- Taksim'e Yapılacak Caminin Şantiyesi Kuruluyor
- Rusya Suriye’de TSK Personelini Vurdu!
- Siyonistler Nabi Avcı’nın Ziyaretini Yeni İşgal Kararıyla Karşıladı!
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim