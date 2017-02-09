"Kurtarılan Bölgelerdeki Fitne, İran Tarafından Planlanıyor"

»Ana Sayfa»Irak
09.02.2017 17:57
"Kurtarılan Bölgelerdeki Fitne, İran Tarafından Planlanıyor"
Arap Aşiretleri sözcüsü Huveyt, "Musul'un doğusunun IŞİD'ten kurtarılmasından sonra bu sefer Haşdi Şabi tehlikesi ve tehdidi ortaya çıktı. Milisler bölgede büyük bir güç topluyor." dedi.

İran destekli Şii milis gücü Haşdi Şabi'nin, Musul'un kurtarılan bölgelerinde varlığını artırdığı ve sivilleri tehdit etmeye başladığını açıkladı.

Musul Arap Aşiretleri sözcüsü Mezahim Ahmed el-Huveyt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Musul İl Meclisinin ret kararına rağmen Haşdi Şabi güçleri kentin kurtarılması operasyonu sonrası bölgede yayılmaya başladı. Milislerin kentin doğusundaki varlığı her geçen gün artmaya devam ediyor." dedi.

Şii milislerin Musul'daki varlığının Arap aşiretleri tarafından kabul edilmediğini hatırlatan Huveyt, "Musul'un doğusunun DEAŞ'tan kurtarılmasından sonra bu sefer Haşdi Şabi tehlikesi ve tehdidi ortaya çıktı. Milisler bölgede büyük bir güç topluyor." ifadesini kullandı.

Haşdi Şabi'nin Musul'daki varlığı ve sivil halka karşı davranışlarının başka bir mezhep çatışmasının çıkmasına yol açabileceği uyarısında bulunan Huveyt, sözlerini şöyle tamamladı:

"Musul ve diğer kurtarılan bölgelerdeki fitne, İran tarafından planlanıp, Nuri Maliki (eski Irak Başbakanı) tarafından uygulamaya konuluyor. Eğer Haşdi Şabi milislerinin önüne geçilmezse, DEAŞ'ınkinden daha kötü bir savaş ortaya çıkar. Bu yüzden milislerin ivedi bir şekilde bölgeden çıkarılması gerekiyor."

AA

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