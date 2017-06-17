‘Kurşun Asker’ Üretme Eğitimi Bizde de Sona Erecek mi?

SELAHADDİN E. ÇAKIRGIL’in Yorumu:

Sovyet Rusya’nın 25 yıl kadar Dışişleri Bakanlığı’nı yapan Andrei Gromiko hatırâtında, Stalin dönemine ve Stalin’in nasıl ‘ilah’laştırıldığına, putlaştırıldığına ve lidere-kişiye tapma hastalığının hangi boyutlara vardığına dair ilginç ip-uçları verir. Stalin, Mayıs-1953 başında ağır hasta olarak yatarken, Komünist Parti Yüksek Presidyumu üyeleri olarak yatağının etrafında dizilmişlerdir. Stalin, bir-iki anlaşılmaz işaret yapar ve sonra başı yan tarafa devriliverir.

‘En olmayacak şey olmuş ve tanrı ölmüştür!’

Kocaman kocaman komünist liderlerin herbirisi dehşet ve şaşkınlık içinde, ‘Tanrılarının öldüğünü’ görmüşlerdir.

Gromiko bir diğer dehşeti ise, onun ölümü üzerinden henüz 3 sene geçmekteyken, 1956 yılında yeni lider Nikita Kruşçev’in, Komunist Partisi kongresinde Stalin’i, ‘tarihlerinin en zâlim ve utanç verici bir ismi olarak ilan etmesi ve onun Kremlin Sarayı duvarındaki mumyalı cesedini oradan çıkarttırıp, başka bir yere attırması’ sırasında yaşar.

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