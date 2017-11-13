Küresel Karbon Emisyonu Yeniden Artıyor

Küresel karbon emisyonu, 2017'de tekrar artışa geçti.

Küresel Karbon Projesinin (GCP) raporuna göre, bu yıl küresel karbon salımının yüzde 2 artmasının beklendiği kaydedildi.

Raporda, 2014, 2015 ve 2016 yıllarında artış göstermeyen karbon emisyonunun bu yıl yüzde 2 kadar artacağı belirtildi.

Raporda ayrıca karbon salımının yüzde 3,5 artışla en çok Çin'den kaynaklandığı ifade edildi.

Norveç'teki Uluslararası İklim ve Çevre Araştırmaları Merkezinden (CICERO) araştırmacı Robbie Andrew, raporun, 2014-2016 döneminde karbon kirliliğinde sağlanan yavaşlamanın sürekli hale gelmediğini ortaya koyduğunu belirtti.

Araştırmacılar, ülkelerin yeterince çaba göstermemesi durumunda Paris Anlaşması'ndaki hedeflere ulaşılamayacağı uyarısında bulundu.

Raporda, ayrıca ülkelerin düşük karbon ekonomisine yönelmeleri gerektiği vurgulandı.

AA