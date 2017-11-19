Muş Alparslan Üniversitesi öğretim görevlisi Murat Kayacan, Tatvan Özgür-Der’in her hafta cuma günleri yapmış olduğu Cuma Seminerlerinin konuğu oldu.

“Kur’an’ı Anlamada Yöntem”konusunun konuşulduğu seminer, Tatvan Özgür-Der’in dernek binasında gerçekleştirildi.

Özcan Taşcan’ınmoderatörlüğünü yaptığı seminer, Muş Alparslan üniversitesi imam hatibi Ahmet Agit’in okuduğu Kur’an-ı Kerim ve mealin ardından başladı. Seminerde Murat Kayacan şu hususlara değindi:

Kur’an anlaşılır bir kitaptır. Buna rağmen, farklı anlama biçimlerinin olması bir yöntemi zorunlu kılmaktadır. Bu sunumda doğru anlamaya katkı sunacak yaklaşımları, doğru anlamayı olumsuz etkileyen unsurları ve okuma yöntemimizin ne olması gerektiğine dair bazı değinilerde bulunacağım.

Tefsir usulü, Kur’an’ı anlama açısından bize bazı imkânlar sunsa da büyük oranda Kur’an ilimleri niteliğindedir. Fıkıh usulü, Kur’an’ı anlamada daha çok rol oynayabilir. Farklı anlama biçimlerinin meşru olduğu yerler vardır. Dosdoğru yolun; İslam, iman, takva, din, Kur’an oluşu gibi. Kuran'ın akla ve duygulara birlikte hitap ettiğini hatırda tutmalıyız. (Akletmiyor musunuz? Düşünmüyor musunuz?/Gönüllere işleyen ateş, ateş yüzlerini yalar vb.) Meseller, kıssalar ibret içindir, hüküm için değil. Kur’an, çok hızlı geçişleri olan bir kitaptır. Bu, onun beşeri kitaplardan farkıdır. Kullarım beni sana sorarlarsa ben şüphesiz ki yakınım. De ki: “Ey aşırı giden kullarım!” “Kur’an hitaptır.” deniliyor. Haklılık payı var. Fakat Kur’an’dan elde edilen bir izlenim bu. Kur’an, kendisine kitap diyor. Zamir farklılıkları, incelikler içeriyor.

Sizden iki grup çarpıştığındaHucurat, 49: 9

Zikri biz indirdik, koruyacak olan da biziz. (Müminle de koruyor)(Hicr, 15: 9)

Kur’an’ı anladığımız oranda sorumluyuz. Kur’an’ı anlamadan okumak yanlıştır. Anlamadan okuma alay konusu edilmiş Libya’da

İstanbul'da Tasavvuf üzerine araştırmalarıyla bilinen Ferit Aydın adında bir yazar anlatıyordu. Libya'da Türkiye'den öğrencilerle hafızlık yarışmasına katılmış. Türkiye'den giden öğrencileri tanıtırken "Bu öğrenciler Arapça bilmemelerine rağmen Kuran'ı ezberlemişlerdir." şeklinde bir övgüde bulunmaları üzerine Kaddafi "Türkler Arapça olan Kuran'ı anlamadan da okusalar yine de iyidir" diyerek Türkiye'den gelen hafızları alaya almış.

Siyak önemlidir, her zaman ölçü değildir. Siyak tüm Kur’an’dır. Ayetler eğilimlere kurban edilmemeli.

Örneğin: "...Kendi elinizle kendinizi tehlikeye atmayın" ayeti kanıt olarak öne sürülür. Şimdi bu ayeti öncesi ve sonrasıyla birlikte okuyalım: "O halde artık zulüm ve baskı kalmayıncaya ve din yalnızca Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Ancak vazgeçerlerse, zulüm işleyenlerin dışındakilere karşı tüm düşmanlıklar sona erecektir. Saldırmazlık örfünün geçerli olduğu aylarda (haram aylar) size saldıranlara siz de karşılık verin. Zira saldırmazlık örfünün ihlali adil karşılık yasasına tabidir. Böylece, eğer bir kim size saldırıda bulunursa, siz de onun saldırdığı gibi saldırın. Ancak Allah'a karşı sorumluluğunuzun bilincinde olun ve Allah'ın, kendisine karşı sorumluluk bilinci taşıyanların yanında olduğunu bilin. Ve Allah yolunda harcayın kendi elinizle kendinizi tehlikeye atmayın ve iyilik yanmaya azimle devam edin. Unutmayın ki, Allah iyilik yapanları sever"(Bakara 2: 193-195)

Kur’an’ın her dönemde uygulanabilir oluşu, onun evrensel oluşunu gösterir. Ey Araplar değil de ey müminler, ey kâfirler şeklinde hitaplar kullanılması da bunu göstermiyor mu? Nüzul sebepleri Kur’an’ın anlaşılmasında araçtır, olmadan da Kur’an büyük oranda anlaşılır. Nüzul sırasına göre okumak, İslami hareketin gelişim sürecini görmemizi sağlar. Kur’an bütünlüğünü dikkate almamak, körlerin fil tarifi gibidir. Allah korkusu olmadan Kur’an’ı anlayıp yaşamak söz konusu olamaz. "Sakınırsanız, Allah size doğruyu yanlıştan ayırma özelliği var" (Enfal 8/29). “Kur’an bilimle anlaşılmalıdır.” ilkesi doğru değil. Kur’an sayılar kitabı değildir. Kur’an’a saygı, okuyup anlama merkezli olursa anlamlıdır. Fikir akımlarından habersiz bir şekilde Kur’an okuyup hayat tasarımı ortaya koymak gerçekçi olmaz. Konulu okuma, bütüncül kavramada işe yarayabilir. Kur’an’ı, mümkün olduğunca cemaat, mezhep, kavim merkezli okumamak gerekir. Çağdaş anlama yöntemlerini (hermenötik) de deneyebiliriz. İlk döneme yakın kaynaklar daha değerlidir. Gelişmelerden habersiz birisi Kur’an’ı nasıl yorumlayacak? Dolayısıyla güncel gelişmelerden haberdar olmak zorundayız.

Seminerin ardından dernek binasında Van İMH’den gelen misafirler ile Necmettin Erbakan Üniversitesi’nden Bekir Biçer hoca ile hasbihal edildi. Muş Alparslan Üniversitesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Hayırda Buluşanlar Topluluğunun başlatmış olduğu kitap okuma kampanyası hakkında da duyuru yapıldı.

Kampanya şöyle; Doç. Dr. Murat Kayacan’ın ‘’Kur’an’da Allah’’ kitabını bir kampanya ile okutuyoruz. Bu kitaba üç lira fiyat belirledik. Sizlere bu kitabı aldıktan sonra okuduğunuza dair bir form doldurmanızı istiyoruz. Bunun için on dakika ayırmanız yeterli. Ardından bu formu Murat beye iletiyoruz sizin verdiğiniz 3 tl’yi 4 tl yaparak Murat hocamız Hayırda buluşanlar topluluğumuza yardım çalışmalarında kullanılmak üzere bağışta bulunuyor. Aynı zamanda kitap okuyan kişilerin isim ve soy isimlerini Bilgi ve Erdem Vakfı’nın yaptığı ‘’Kitap oku Arakan’a Can Ol ‘’ etkinliği sorumlusuna bildiriyoruz onlar da bizim adımıza Arakan için 10 tl bağışta bulunuyor ve sonuç itibarıyla bir okuma ile 14 tl hayırda bulunmuş oluyorsunuz…