Kur’an-ı Kerim’i Yakan Danimarkalının Davası Düşürüldü

Danimarka Parlamentosunun inanca hakaret yasasını yürürlükten kaldırmasının ardından basın duyurusu yayımlayan savcılık, evinin bahçesinde Kur’an-ı Kerim yakarak, görüntülerini sosyal medya ağı Facebook’ta paylaşan John Salvesen’e yönelik “inanca hakaret” maddesi kapsamında açılan ceza davasının iptal edildiğini duyurdu.

Ülkedeki iki devlet savcısından biri olan Jan Reckendorff tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Yasama organı dine hakaret eden ve küfür edenlere yönelik ceza kanunun inanca hakaret yasasını yürürlükten kaldırmaya karar verdi. 42 yaşındaki kişiye yönelik açılan davada ‘inanca hakaret’ esas alınmıştı. Sanığın işlediği artık suç olmaktan çıktığından dolayı, planladığımız şekilde ceza davası görülemeyecek. Bu nedenle dava iptal edildi. Sanığa ceza verilmeyecek.” ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, savcılığın sanığın yürürlükteki kanunlara göre başka türlü cezalandırılıp cezalandırılmayacağını araştırdığı ama sanığın cezalandırılması için yasalarda uygun başka madde bulunmadığı kaydedildi.

Sanık John Salvesen’in avukatı Rasmus Paludan, Danimarka medyasına yaptığı açıklamada, davanın düşmesinin doğru bir karar olduğunu savundu.

John Salvesen, 2015 yılında evinin bahçesinde Kur’an-ı Kerim yakarak, görüntülerini Facebook üzerinden paylaşmıştı. Savcılık şubat ayında, 42 yaşındaki Salvesen hakkında inanca hakaret suçunu işlemekten dava açıldığını duyurmuştu.

Danimarka Ceza Hukukunun 140. maddesinde düzenlenen “inanca hakaret” maddesinin geçmişi 1683 yılına dayanıyor. ‘İnanca hakaret’ Danimarka tarihinde, ilk defa 334 yıl önce Kral 5. Christian tarafından yürürlüğe konulmuştu.

Son halini 151 yıl önce alan madde, Danimarka’da ifade özgürlüğünü kısıtladığı gerekçesiyle eleştiriliyordu.

Birlik Listesi Partisi tarafından geçen mart ayında sunulan ve maddenin kaldırılmasını öngören yasa tasarısı, cuma günü parlamentoda yapılan oylamayla Sosyal Demokrat Parti karşı çıkmasına rağmen parlamentodaki diğer tüm partilerin desteğiyle yürürlükten kaldırıldı.

Yasanın kaldırılmasına destek veren partiler, yasanın ifade özgürlüğü için engel olduğunu savunurken, Sosyal Demokrat Parti yasanın ifade özgürlüğüne engel olmadığını vurgulayarak kutsal kitapların yakılmasına izin vermenin topluma bir yararı olmayacağını kaydetmişti.

Polis İstihbarat Teşkilatı, yasanın kaldırılmasıyla ilgili, yasanın kaldırılmasıyla Danimarka’ya yönelik terör riskinin artacağını değerlendirmesinde bulundu.

AA