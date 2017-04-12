Kullanılmayan Kıyafetleri Onarıp İhtiyaç Sahiplerine Ulaştırıyorlar
Van’da Vestel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde eğitim gören 13 kız öğrenci, okul idarecilerinin de desteği ile “İyiliği Dolaptan Çıkar” isimli bir proje başlattı.
Proje ile öğrenciler, yakınları ve çevrelerinden topladıkları kullanılmayan kıyafetleri, moda tasarımı dersinde onarımdan geçirdikten sonra çoğunluğu Suriyeli olan ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyor.
“Yüreklere Dokunmak İstedik”
Okul müdürü Elif Yörük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okullarında çeşitli sosyal projeler gerçekleştirerek ihtiyaç sahibi ailelere yardım etmeyi amaçladıklarını anlattı.
Bu projeyle insanların yüreklerine dokunmak istediklerini belirten Yörük, şöyle konuştu:
“Öncelikle okulumuzdaki öğrenciler ve onların yakınlarının kullanmadığı kıyafetleri topladık. Kentin çeşitli noktalarına projeyi anlatan afişler astık. Kısa sürede çok sayıda kıyafet topladık. Bu kıyafetler öğrenciler tarafından moda tasarım atölyesinde derste onarımdan geçirildi. Düğmesi olmayanlara düğme takıldı, söküğü olanlar dikildi. Ütülenip paketlenerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.”
Yörük, öğrenciler ile Suriyeli aileleri ziyâret ederek ihtiyaçlarına göre kıyafetler verdiklerini ve acılarını bir nebze de olsa dindirmeye çalıştıklarını dile getirdi.
“Tüketim Çılgınlığına Dikkat Çekmek İstedik”
Okulun Giyim Üretim Teknolojisi Bölümü öğretmeni Nazlı Arslan da kentte şimdiye kadar ihtiyaç sahibi 600 kişiye kıyafet yardımı yaptıklarını söyledi.
Projeyi aynı zamanda “tüketim çılgınlığına” dikkat çekmek için de hazırladıklarını vurgulayan Arslan, “Bir ürünün dolapta boşu boşuna kalması yerine başkasının giymesini sağlayarak yüreklere dokunmak istedik. Bu kapsamda proje ile öğrencilerimizin bilinçli tüketici olması ve yardımlaşma duygularını arttırmayı hedefledik. Tüketimin ne kadar fazla arttığı konusunda öğrencilerimiz aracılığıyla farkındalık oluşturmaya çalıştık.” diye konuştu.
Öğrencilerden kıyafet yardımı alan Suriyeli bir aile, projeyi gerçekleştiren öğrenciler ile okul idaresine teşekkür etti.
“Giyecekleri Doğru Düzgün Bir Kıyafetleri Bile Yok”
Öğrencilerden İlknur Kandaşoğlu ise söz konusu proje ile kentteki ihtiyaç sahibi Suriyeli ailelere ulaşmak istediklerini dile getirdi:
“Suriyeliler savaş bölgesinden çıkıp ülkemize gelmişler. Bu nedenle giyecekleri doğru düzgün bir kıyafetleri bile yok. Biz de bu insanlara bir nebze de olsa yardımda bulunmak istedik. Çevremizdeki insanların kullanmadığı kıyafetleri giyilebilir hâle getirdikten sonra Suriyeli ailelere teslim ettik.”
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