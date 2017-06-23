‘Kulak Asmaya Gerek Yok’ Tavsiyesi

KENAN ALPAY’ın yorumu:

Geniş kitleleri efsunlamak veya sapkın kimi ideolojilerin kurşun askeri kılmak üzere lüzumsuz hatta zararlı konuşmaların profesyonel düzeyde örgütlenerek dayatıldığı bir çağda yaşıyoruz. Modern insan magazin ve tüketim kültürü tarafından ölümcül bir kuşatmayla karşı karşıya duruyor. Hayatın amacına dair sahih bilgi ve eylemleri hafife alan, değersizleştiren daha da ötesinde onlara hasım kılan bir aktüaliteyle ömürlerimiz kuşatılıyor.

Bilindiği üzere Kur’an-ı Kerim müminlerin boş söz ve davranışlardan uzak durmasını tavsiye eder. Ancak bu tavsiye farklı veya karşıt sözler arasında bir mukayese yapılmasına engel olmak anlamına da gelmez. Şu ayeti kerime mü’min perspektif ve davranış modelinin koordinatlarını vermektedir bizlere: “Onlar ki sözü dinlerler ve sözün en güzeline uyarlar. İşte Allah’ın doğru yola ilettiği kimseler onlardır. Gerçek akıl sahipleri de onlardır.” (Zümer Suresi-18)

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