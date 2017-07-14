Kudüs’teki Silahlı Çatışmada İki İşgalci Asker Öldürüldü

Filistin Enformasyon Merkezi muhabiri verdiği bilgide, Mescidi Aksa’nın Es-Sahire Kapısı yakınlarında işgal askerlerine karşı silahlı feda eylemi gerçekleştiren üç Filistinlinin işgal askerlerinden ikisini öldürürken, birini de yaraladıklarını, feda eylemi sonucunda üç gencin de şehit olduğunu söyledi.

Filistinli gençlerin feda eylemi sırasında çıkan silahlı çatışma Kubbetu’s-Sahra alanına kayarken, çıkan yoğun çatışmada iki Siyonist asker hayatını kaybederken, bir asker de ağır yaralandı. Silahlı çatışmada Filistinli üç genç de işgal askerlerin ateşiyle şehit oldu.

İşgal polisi olayı doğrularken, Filistin Enformasyon Merkezi muhabiri üç gencin Ummu’l-Fahm şehrinde ikamet eden Cebbarin ailesine mensup olduklarını ifade etti.

İşgal polisi, eylemi yapan üç kişinin otomatik silah ve tabancalarla askerlere saldırdıktan sonra kaçmaya başladıklarını, polisin de onları etkisiz hale getirdiklerini kaydetti.

Silahlı feda eyleminin meydana geldiği bölgeyi askeri bölge ilan eden işgal polisinin kimseyi bölgeye yaklaştırmadığı ve etrafta yoğun güvenlik önlemi aldıkları kaydedildi.

Filistin Enformasyon Merkezi muhabiri, işgal rejiminin ikinci bir emre kadar bugün (14 Temmuz) Mescidi Aksa’da Cuma namazı kılınmasını yasakladığını hatırlatarak, işgal güçlerinin eylemin ayrıntılarıyla ilgili bilginin de yayınlanmasını yasakladığına dikkat çekti.