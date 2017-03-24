Kudüs'teki Filistinlilerin Sıkıntıları Dizi Oluyor

Kudüs'teki Filistinlilerin yıllardır yaşadığı sıkıntılar "Gökyüzü'nün Kapısı" adlı dizi ile ekrana taşınmaya hazırlanıyor.

Gazze Şeridi'nde 5 bin metrekarelik alana kurulan platoda çekimleri devam eden dizide, Kudüs'te yaşayan Filistinlilerin uzun yıllardır çektiği sıkıntılar anlatılıyor. Dizinin çekildiği platonun, büyüklüğü ve özellikleri bakımından Filistin sineması için bir ilk olduğu ifade ediliyor.

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde kurulan platoda Kudüs'ün eski yerleşim yerlerinden Mescid-i Aksa'yı da içine alan Eski Şehir bölgesindeki mahalleler yeniden canlandırılıyor. Mescid-i Aksa'nın bitişiğindeki "Babu's Silsile" (Silsile Kapısı) Mahallesi ile aynı mimarı tarzda oluşturulan platodaki duvarlar, çay ocakları, evler ve yollar gerçeğe yakınlığıyla dikkati çekiyor.

"Dizi, Kudüslülerin direnişini ve aydınlık yüzünü gösteriyor"

Dizinin yönetmeni Züheyr el-İfrinci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çekimleri devam eden dizide İsrail güçlerinin ihlalleri ile Yahudi yerleşim birimleri inşası nedeniyle başta Babu's Silsile Mahallesi olmak üzere Kudüs'teki Filistinlilerin yaşadıkları sıkıntıların konu alındığını söyledi.

İsrail'in Filistinlilerin evlerine el koymak ve Kudüs'ü Yahudileştirmek istediğini ifade eden İfrinci, "Bu çalışma, çeşitli sıkıntılarla mücadele eden Kudüslülerin direnişini ve aydınlık yüzünü gösteriyor. İsrail'in sistematik saldırıları karşısında Filistin halkının topraklarını nasıl savunduğu tüm gerçekliğiyle ortaya konuluyor." dedi.

Dizi platosunun, bölge için bir ilk olduğunu vurgulayan İfrinci, kısıtlı imkanlara rağmen dizide iddialı olduklarını belirterek şunları kaydetti:

"Hazırlıklarına yaklaşık bir yıl önce başladığımız, aralıksız dört aydır çekimlerini sürdürdüğümüz dizi 30 bölümden oluşuyor. Ramazan ayında El-Aksa televizyon kanalında izleyici ile buluşmayı bekliyor. Çekimlerin yapıldığı yer de ekibimiz de oldukça mütevazı. Toplamda yaklaşık 50 oyuncumuz var."

AA