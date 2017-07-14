“Kudüs’teki Eylem Siyonist Teröre Doğal Cevaptır”

İslamî Direniş Hareketi (Hamas) sözcüsü Dr. Sami Ebu Zuhri, bugün (14 Temmuz Cuma) sabah Mescidi Aksa’da gerçekleştirilen eylemin Siyonist işgal rejimi İsrail’in Filistin halkına karşı sürdürdüğü teröre ve Mescidi Aksa’yı kirletmesine doğal bir cevap olduğunu söyledi.

Bugün sabah Mescidi Aksa yakınlarında meydana gelen feda eylemi üzerine Twitter hesabından açıklama yapan Hamas sözcüsü Ebu Zuhri, feda eyleminin Kudüs intifadasının sürdüğünü ve halkın da direnişin etrafından kenetlendiğini gösterdiğini ifade etti.

Filistin Enformasyon Merkezi muhabiri verdiği bilgide, Mescidi Aksa’nın Es-Sahire Kapısı yakınlarında işgal askerlerine yönelik silahlı feda eylemi gerçekleştiren üç Filistinlinin işgal askerlerinden ikisini öldürürken, birini de yaraladıklarını, feda eylemi sonucunda üç gencin de şehit olduğunu söyledi.