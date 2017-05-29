Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri Saib Ureykat, yaptığı yazılı açıklamada, işgalci İsrail hükümetinin haftalık toplantısını Kudüs’teki Burak Duvarı’nın önünde düzenlemesini ve söz konusu toplantıda uluslararası kanunları hiçe sayan Yahudileştirme projelerini onaylamasını kınayarak, “Kudüs’te uygulanan projeler kanunen hükümsüzdür.” ifadesini kullandı.

AA’da yer alan habere göre, açıklamasında, “İsrail hükümeti, Ramazan ayının girmesi ve İsrail’in Filistin topraklarını işgalinin 50. yıl dönümüyle eş zamanlı olarak Filistinlilere ve uluslararası camiaya ihlallerine devam ettiği mesajını veriyor.” ifadesini kullanan Ureykat, işgalci İsrail’i, siyasi süreci canlandırma çabalarını kasıtlı olarak sonuçsuz bırakmak ve Batı Şeria’yı ilhak etme projesini uygulamaya devam etmekle suçladı.

İşgalci İsrail hükümetinin sömürgeci bir güç olarak Kudüs’ün tarihi dokusunu değiştirmeye çalıştığını ve bu durumun “Kudüs’ün 1967’de işgal edilen Filistin topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğunu doğrulayan” Birleşmiş Milletler (BM) kararlarına aykırı olduğunu vurgulayan Ureykat, BM ile uluslararası camiadan, işgalci İsrail yönetiminin provokatif davranışlarına karşı koymasını ve Kudüs’teki mevcut statüye saygı göstermesini istedi.