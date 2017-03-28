Kudüs’te Ezan Yasağı: Hak Taleplerini Oyalamaya Yönelik

Filistinli Hukukçu Waem Baloum işgal altındaki Kudüs’te Müslümanların yaşadığı siyasi ve hukuki krizleri gündeme getirdi.

İlmi Etüdler Derneği İLEM tarafından düzenlenen “Kudüs Tarih ve Toplum Seminerleri” dizisinde bir araya geldiğimiz Baloum Kudüs'te yaşananlara ve Kudüsteki Müslümanların yaşadığı problemlere dair çok önemli açıklamalar yaptı.

İlmi Etüdler Derneği (İLEM) tarafından düzenlenen on bir hafta sürmesi planlanan “Kudüs Tarih ve Toplum Seminerleri” dizisi; tarih, gündelik hayat, şehir ve mimari, uluslararası hukuk ve siyaset perspektifinden Kudüs’ü masaya yatıran araştırmaları dinleme imkânı sunuyor. “Gelin Kudüs’ü Konuşalım” çağrısı ile geniş bir kitleye hitap eden seminerlerde geçtiğimiz hafta Filistinli Hukukçu Waem Baloum işgal altındaki Kudüs’te Müslümanların yaşadığı siyasi ve hukuki krizleri gündeme getirdi.

Siyasi Partilerden Ziyade Sivil Dayanışma Örgütlerinin Etkisi Çok Fazla

Baloum, Yahudi devletini benimsemeyen Filistinlilerin tepkilerinin, farklı ülkelerde yaşayan Filistinliler ve Müslümanlar tarafından desteklenmesi neticesinde, bu direncin daha büyük ve kapsamlı bir harekete dönüşebilme ihtimalinin İsraillilerce önemli bir tehdit olarak kabul edildiğini ifade etti. Baloum, Bilhassa, İsrail’de yer alan resmi partilerden ziyade “liderlik” olarak ifade edilen sivil siyasi dayanışma örgütlerinin daha etkin bir siyaset yürüttüklerini aktardı.

İşgali Meşrulaştıramayan İsrail Yasal Düzenlemelerle Hayatı Zorlaştırmaya Çalışıyor

Filistinlilerin tamamını topraklarından çıkaramayan İsrail, kanunlar vasıtasıyla sınırlamalar getirerek Filistinlilerin direncini kırma çabasında. İsrail’in kuruluşundan itibaren çıkarılan kanunlardan bazıları; “Hukuk ve Hükümet Kanunu”, “Bayrak ve Amblem Kanunu”, “İsrail’e Giriş Kanunu”, “Yahudi Takviminin Kullanılması Hakkında Kanun”, “Dünya Siyonist Organizasyonu ve Yahudileri Hakkında Kanun”, “Geri Dönüş Kanunu” ve “Kutsal Yerlerin Korunması Kanunu”dur. Baloum özellikle, “Kutsal Yerlerin Korunması Kanunu” vasıtasıyla Filistin’de yer alan dünya mirası pek çok tarihi ve dini yapının yok edildiğinin örnekleri ile sundu.

Yeni Nesil, Dışlayıcı Politikaların Eşitlik Vaadini Reddediyor

1948 işgalinden itibaren üç neslin bulunduğunu ifade eden Baloum, Filistinli bu üç neslin talepleri, varlığını sürdürebilmekten eşitliği istemeye ve daha sonra sunulacak eşitliğin de ötesinde tüm unsurları dikkate alan demokratik bir yapının kurulmasını istemeye dönüştüğünü dile getirdi.

Çözüm: Tek Devletli Kozmopolit Bir Yapı

Baloum kendisine yöneltilen bir soru üzerine, Filistin’in geleceği açısından makul ve muhtemel çözümün tek devletli kozmopolit bir yapı olabileceğini belirtti. Kısa vadede Filistinlilerin böyle bir imkânı yokmuş gibi gözükse de İsrail’in yaşadığı siyasal krizlerin bölgede sürdürülebilirliğinin olmayışını dile getirdi.

Ezan yasağı hak taleplerini oyalamaya yönelik ve çok tehlikeli

Gelen bir başka soru üzerine, son dönemde gündeme gelen ezan yasağının tehlikeli sonuçlar doğuracağını belirtti. Müslümanların bu yasağa karşı gösterdikleri tepkinin süreceğine inandığını ve yasağın sürmesinin mevcut gerginliği daha da artıracağını söyledi. İsrail’in, Filistinlileri, sürekli yeni gündemler ile oyalayarak, çeşitli hak taleplerini yükseltmelerini engellemeye çalıştığı biliniyor.

İsmail Taşpınar, Cengiz Tomar ve Reha Ermumcu isimlerini ağırlayan Kudüs Tarih ve Toplum Seminerleri,Ebtihal abu Jazar, Taha Kılınç, Hüseyin Önal, Ruba Kasmo, Fuad al-Zubaide, Yasemin Avcı, Ömür Yazıcı Özdemir ve Alaattin Dolu gibi yetkin araştırmacıların Kudüs sunumları ile Ramazan’a kadar devam edecek.