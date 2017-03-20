“Kudüs’te Eğitim Çok Kötü Durumda”
Geçen pazartesi günü Kudüs’te düzenlenen basın toplantısına katılan Filistinli konuşmacılar, işgalci İsrail güçlerinin 180 okuldan 23 tanesinde kendi müfredatını kısmen veya tamamen uygulamaya koyduğunu belirttiler.
“Derslik Açığı Her Yıl Daha da Artıyor”
Cebelu’l-Mükebber Ahalisinin Haklarını Koruma Komisyonu’nun üyesi Rasim Ubeydat, işgalci Kudüs Belediyesi’ne bırakılan bütçenin yaklaşık 7,3 milyar şekel olduğunu ve bu bütçeden Kudüs’te okulların yapılması için sadece 1,5 şekelin ayrıldığını belirterek bu paranın bir okul inşa etmeye bile yetmediğini söyledi.
Ubeydat, işgalci İsrail’in Batı Kudüs’te eğitim için bütçenin yüzde 50’sini ayıracağını, bunun yüzde 37’sinin de dinî okullara ayrılacağını açıkladığını ifade etti.
İşgal belediyesi, her yıl 36 yeni derslik açıyor fakat öğrencilerin sayısı 63 yeni dersliğin açılmasını gerektiriyor. Ubeydat, her yıl öğrencilerin sayısının artmasından dolayı derslik açığının daha da arttığını söyledi.
“Mahkeme Kararı Uygulanmıyor”
Knesset üyesi milletvekili Cemal Zehalika, İsrail Yüksek Mahkemesi’nin 2011’de Kudüs’teki okullardaki derslik açığının 5 sene içinde kapatılmasına karar verdiğini fakat işgal belediyesinin bu açığı kapatmadığını söyledi.
Zehalika, Kudüs’teki eğitimin bütün Filistin toprakları içerisinde en kötü durumda olduğunu belirterek Kudüslü çocukların yüzde 40’ının devlet okullarında, yüzde 40’ının resmî olmayan okullarda, geri kalanların da özel okullarda okuduğunu söyledi.
Filistinli Öğrencilere Destek Çağrısı
Zehalika, işgalci İsrail’in “Kudüs’te eğitimi bilinçli bir şekilde ihmal ederek yok etmeye çalıştığını” ifade ederek işgalci İsrail’in Filistin topraklarını işgal ettiği gibi eğitimde kendi müfredatını dayatarak Filistinlilerin akıllarını da işgal etmeye çalıştığını söyledi.
Zehalika, Arap ülkelerini eğitim kurumları kurmak ve müfredat dışı etkinlikler aracılığıyla Kudüs’teki Filistinli öğrencilere destek olmaya çağırdı.
Müfredat Dayatması
Kudüs Öğrenci Velileri Birlikleri Komisyonu Başkanı Ziyad eş-Şemali de salı günü bütün okullarda genel bir grev olacağını belirtti.
İşgalci İsrail’in çok çeşitli vesilelerle kendi müfredatını uygulamaya çalıştığını söyleyen eş-Şemali, dayatılan bahar tatilinin de bu kapsamda olduğunu ifade etti.
Kaynak: Kudüs Press, Kudüs Sahnesi (Sayı: 98)
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