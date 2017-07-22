Kudüs’te Dün Neler Yaşandı?

Mescidi Aksa İçin Öfke Cuması

Ahmet Varol / Yeni Akit

Siyonist işgal rejiminin, Mescidi Aksa’yı her yönden asker kuşatmasına alması ve kapılarına elektronik dedektör cihazları yerleştirmek suretiyle insanları bu cihazlardan geçmeye zorlaması karşısında dün Filistin’de ve İslâm dünyasının her tarafında Mescidi Aksa için öfke Cuması olarak değerlendirildi. Bu vesileyle gerek Filistin’de ve gerekse dünya genelinde çeşitli faaliyetler düzenlendi, basın açıklamaları yapıldı.

Filistin’de halkın Kudüs’e ve Mescidi Aksa’ya toplanması talebiyle bazı küçük camilerde Cuma namazı kılınmadı. Buraların cemaatlerinden Cuma namazı için Mescidi Aksa’ya veya işgal rejimine karşı tepkilerin de ortaya konacağı bazı merkezi noktalara gitmeleri istendi.

Kudüs’te ise Mescidi Aksa dışındaki camilerde Cuma namazı kılınmayacağı, bütün herkesin Cuma namazlarını kılmak için Mescidi Aksa’ya ve çevresine toplanması ancak işgal güçlerinin kapılara yerleştirdiği dedektör cihazlarından da geçilmemesi istendi ve bu cihazlardan geçmeye zorlanmaları durumunda namazın Mescidi Aksa’nın kapılarının önlerinde ve çevresindeki caddelerde kılınacağı bildirildi.

İşgal rejimi Kudüs’ü adeta bir askerî karargâha dönüştürdü. Caddelere ve binaların çatılarına askerler yerleştirildi. Eski Kudüs’e giriş için kullanılan kapılara çok sayıda asker yerleştirildi ve buralardan geçişler sıkı bir denetime tabi tutuldu. Bazı yerlerden geçişler engellendi.

Dışarıdan Kudüs’e yolcu getiren otobüslerin girişi sabahın erken saatlerinden itibaren engellendi. O yüzden Kudüs dışından Mescidi Aksa’da namaz kılmak için gelenlerin otobüslerle girmeleri engellendi.

Ayrıca işgal rejimi gerek Mescidi Aksa’ya ve gerekse Eski Kudüs’e giriş için erkeklere elli yaş şartı getirdi. Yani Eski Kudüs dışından gelip de bu bölgeye girmek isteyen erkeklerden elli yaşın altında olanlar içeri sokulmadı. Eski Kudüs’ün içinde bulunanlardan da elli yaşın altında olan erkeklerin Mescidi Aksa içine girmeleri engellendi.

Cemaat yine yerleştirilen dedektör cihazlarından geçmeye zorlandı ve bu cihazların konduğu kapıların çevresinde büyük polis yığınları oluşturuldu. Fakat gelenler bu cihazlardan geçmeme konusunda ısrar ettiler. Dolayısıyla namazlarını dedektörlerin yerleştirildiği kapıların dışında ve caddelerde kılmak zorunda bırakıldılar.

İşgal güçleri ayrıca Mescidi Aksa çevresinde namazlarını kılanlara ses bombalarıyla ve silahlarla saldırıda bulundular. Aldığımız son bilgilere göre saldırılarda en az bir kişi şehit olurken, birkaçı ağır olmak üzere onlarca insan da yaralandı.

Filistin Kızılayı’nın verdiği bilgilere göre işgal güçleri yaralıların hastanelere nakli konusunda da büyük zorluklar çıkardılar. O yüzden Kızılay bünyesinde çalışan sağlık görevlileri kalabalıkların toplandığı caddelere sağlık kabinleri kurarak yaralıların bazılarına buralarda müdahale etmeye çalıştılar.

İşgal güçleri Eski Kudüs içinde Mescidi Aksa dışında da bazı yerlerde Cuma namazı için gelenlere saldırılarda bulundular. Örneğin Kalendiye kapısında oluşturulan geçiş noktasından Filistinlilerin birçoğunun geçmesine izin verilmemesi sebebiyle burada binlerce kişi toplandı. Bunlar Cuma namazlarını burada kılmaya çalıştılar. Ancak işgal güçleri burada da Cuma namazlarını kılmaya çalışanlara silahlarla ve ses bombalarıyla saldırdılar. Buradaki saldırıda da onlarca kişinin yaralandığı haber verildi.

Benzer olaylar El-Cevz ve Babu’l-Amud bölgelerinde de yaşandı. Babu’l-Amud bölgesinde sözde sivil yahudi yerleşimcilerin de işgalci askerlerle birlikte, Cuma namazı için toplanan Filistinlilere silahla saldırı düzenledikleri görüldü.

Filistin’in Kudüs dışında kalan bölgelerinde de halk Mescidi Aksa’ya sahip çıkmak ve siyonist işgal rejiminin uygulamalarını protesto etmek için gösteriler düzenledi.

Gazze’de El-Umeri Camisi’nde Cuma namazını kıldıran Hamas Siyasi Birim Başkanı İsmail Heniyye, Kudüs’e sahip çıkılmasının önemi üzerinde durdu ve işgal rejiminin bu uygulamaları devam ettiremeyeceğini vurguladı. Heniyye, Mescidi Aksa için sürdürülen savaşın Filistin halkının ve tüm İslâm ümmetinin ortak savaşı olduğunu dile getirdi.