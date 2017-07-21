Kudüs’te Can Kaybı Sayısı Üçe Yükseldi!

İşgal altındaki Doğu Kudüs’ün farklı bölgelerinde kılınan cuma namazından sonra işgalci İsrail güçleri tarafından cemaate düzenlenen saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı üçe yükseldi.

Doğu Kudüs’te bulunan Makasid Hastanesi’nden yapılan açıklamada, işgalci İsrail polisinin kentin Tur bölgesinde cuma namazından sonra Filistinlilere yönelik saldırılarında yaralanan ve hastaneye kaldırılan 17 yaşındaki bir Filistinli gencin daha hayatını kaybettiği belirtildi.

AA’da yer alan habere göre, hastanenin açıklamasında hayatını kaybeden Filistinlinin kimliğine ilişkin bir bilgi yer almadı.

Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada da Doğu Kudüs’e bağlı, Ayrım Duvarı’nın diğer tarafında kalan Ebu Diys Mahallesi’nde de bir Filistinlinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Açıklamada hayatını kaybeden Filistinlinin kimliğine ilişkin bir bilgiye yer verilmedi.

İşgalci İsrail polisinden yapılan açıklamada ise, “Tur bölgesinde yaşanan olaylarda polisin müdahalesi sırasında Filistinli bir genç hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.” denildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada başka bir Filistinlinin hayatını kaybetmesini, “Ras el-Amud bölgesinde yaşanan olaylarda kafasından yaralanan bir Filistinli şehit oldu.” ifadeleriyle duyurmuştu.

Kudüs ve Batı Şeria’da 193 Kişi Yaralandı

Filistin Kızılayı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kudüs ve Batı Şeria’da şu ana kadar yaşanan olaylarda yaralı sayısının 193 olduğu belirtildi.

Açıklamada, Kudüs’te yaşanan olaylarda 41 Filistinlinin, Batı Şeria’nın farklı noktalarında yaşanan olaylarda ise 152 Filistinlinin işgalci İsrail askerlerinin kullandığı ses bombası, gerçek, plastik mermi ve göz yaşartıcı bomba ile yaralandığı aktarıldı.

İşgalci İsrail polisi de yaptığı açıklamada, Kudüs’te yaşanan olaylarda 4 işgalci polisin yaralandığını kaydetti.

Öte yandan, namaz sonrasında işgalci İsrail polisinin saldırılarıyla Kudüs’te başlayan olaylar büyük oranda duruldu. Kudüs sokaklarında sessizliğin hâkim olduğu gözlenirken, işgal altındaki Batı Şeria’da ise olaylar devam ediyor.

Neler Olmuştu?

İşgalci İsrail polisi, 14 Temmuz Cuma günü Mescid-i Aksa’da silahlı saldırıda bulunduğunu iddia ettiği 3 Filistinliyi katlemiş, olayda yaralanan 2 işgalci İsrail polisinin ise kaldırıldıkları hastanede öldüğünü açıklamıştı.

Olayın ardından Mescid-i Aksa’yı ibadete kapatan işgalci İsrail güçleri, Harem-i Şerif’in iki kapısını pazar günü açmış, ancak kapılara metal arama dedektörleri yerleştirmişti.

İşgalci İsrail, Mescid-i Aksa’nın kapılarına kurduğu metal detektörler vasıtasıyla Aksa Vakfı tarafından kontrol edilen Harem-i Şerif’te egemenlik sağlamak istiyor. Filistin halkı, metal detektörlerin güvenlik gerekçesiyle değil, Aksa üzerinde hâkimiyet kurma amaçlı olduğunu düşünüyor.

İşgalci İsrail’in, Aksa’yı yönetme hakkını resmî olarak tanıdığı Aksa Vakfı’na danışmadan attığı bu tek taraflı adımın kabul edilmesi hâlinde bunu daha ileri adımların takip edeceğini belirten Filistinliler, böylece Aksa’nın zamansal ve mekânsal olarak bölünüp Yahudilere tahsis edilmesinden ve ellerinden alınmasından endişe ediyor.