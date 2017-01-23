Kudüs’te Bir Yahudiden Emlak Satın Alan İlk Filistinli

Yusuf Selayime, Kudüs’ün Mısrara Mahallesi’nde bir yahudiye ait olan ve yıllarca kiralık olarak işlettiği dükkânı satın aldı. Böylece Selayime, son iki yıldır bir yahudiden emlak satın alan ilk Kudüslü oldu.

Kudüs’ün Mısrara Mahallesi’ndeki 138 metrekare alana sahip olan dükkân, 1967’de Kudüs işgâl edilmeden önce bir Yahudiye aitti.

56 yaşındaki Yusuf Selayime, babasının 1958 yılında dükkânı kiralamaya başladığını ve kirayı o zamanlar Ürdün hükûmetine bağlı olan Kayıpların Mallarını Koruma Derneği’ne ödediğini söyledi. Dükkânın sahipleri, Fransa’da oturuyorlardı.

Selayime, Kudüs işgâl edildikten sonra kirayı sahiplerinin avukatına ödemeye başladı.

Selayime, 2013 yılına kadar durumun bu şekilde devam ettiğini, fakat daha sonra sahiplerinin dükkânı, 1922 yılından beri Filistinlilerden satın aldıkları 7 dükkân ve 3 konutla birleştirerek bir havra inşâ etmek istediğini söyledi.

Kanûnen kiracı olarak korunduğunu belirten Selayime, büyük bir para karşılığında çıkabileceğini ama bunu reddettiğini belirterek dükkânı satın almaya karar verdiğini kaydetti.

Selayime, bunun için harekete geçerek 2014 yılında dükkânı satın aldı. Ekonomik gücünü aşan bu satın almada Selayime, herhangi bir taraftan yardım almadı.

Dükkân, Babu’l-Amud’a yakın Enbiya Caddesi’nde yer alıyor. Bu mahalle, ekonomik açıdan en canlı yer olup Siyonistlerin Yahudileştirme için göz diktikleri bir yer.

Selayime, dükkânı satın aldıktan sonra İsrailli yerleşimcilerin tahriklerine maruz kaldı. Yerleşimciler, kendisine ve avukatına karşı tahrikçi yazılar yazarak caddelerde bildiriler dağıttılar.

Selayime’nin dükkânının önemi, işgâlcilerin ele geçirdiği ve daha fazlasına göz diktikleri bir caddede yer almasında yatıyor.

Kaynak: Al Jazeera, Kudüs Sahnesi (Sayı: 90)