Kudüslü Müslümanlar Halepli Kardeşlerini Unutmadı!

»Ana Sayfa»Filistin
07.01.2017 14:31
Kudüslü Müslümanlar Halepli Kardeşlerini Unutmadı!
Siyonist İsrail’in işgal, zulüm ve katliam politikaları karşısında direnerek İslam ümmetinin Kudüs nöbetini adeta tek başına sürdüren Filistinli Müslümanlar Halepli kardeşlerini unutmadı.

HAKSÖZ-HABER

Onlar içerinde bulundukları kapsamlı sorunları ümmetin sorunlarına karşı suskun kalmanın mazereti saymıyorlar. Kıt imkanlarla Siyonist işgal devleti İsrail’e karşı İslam ümmetinin onuru savaşını veren ve Filistin cephesinde bayrağı asla yere düşürmeyen Kudüslü Müslümanlar Esed, İran, Rusya bloğunun önce kuşatıp sonra da tehcir ettiği Halepli kardeşleri ile dayanışmanın güzel ve anlamlı bir örneğini ortaya koydular.

Böylece Kudüs davası ile Halep’in özgürleşmesi arasında hiçbir farkın olmadığını; özgürlüğün yolunun Kudüs-Halep kardeşliğinden geçtiğini bir kez daha gösterdiler.

İşte Kudüslü Müslümanların Halep ile dayanışma kampanyasından kareler:

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