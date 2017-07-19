Kudüslü Alimlerden Cuma Namazı Çağrısı

Kudüs Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin, Kudüs Başkadısı Vasf Bekri, Kudüs İslam Vakfı Yüksek Konseyi Başkanı Abdulaziz Salhab, Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanı ve Mescid-i Aksa Hatibi Şeyh İkrime Sabri ve Filistin Yönetimi Kudüs Bakanı Adnan Hüseyni, işgal altındaki Doğu Kudüs’te Mescid-i Aksa’da yaşananlara ilişkin basın toplantısı düzenledi.

AA’da yer alan habere göre, toplantıda halka cuma namazını mahalle camilerinde kılmayarak Mescid-i Aksa’nın kapılarına ve çevrelerine gelmeleri, namazı burada eda etmeleri çağrısında bulunuldu.

Kudüs Müftüsü Hüseyni, “Cuma namazını Kudüs’te kılacak kardeşlerimize Hz. Peygamber’in davetine uyarak Mescid-i Aksa’ya gelmeleri çağrısında bulunuyoruz. Bu kutsal şehrin sınırları içerisinde cuma namazı Mescid-i Aksa’da kılınmalıdır. Bu mübarek topraklardaki Mescid-i Aksa camilerin camisi, temelidir.” ifadelerini kullandı.

Kudüs’te Gerilim Devam Ediyor

İşgalci İsrail’in Mescid-i Aksa’nın kapılarına metal arama dedektörlerini yerleştirdiği 16 Temmuz Pazar gününden bu yana Kudüs’te gerilim sürüyor.

Metal arama dedektörlerinden aranarak Harem-i Şerif’e girmeyi reddeden binlerce Filistinli bugün de sabah namazını Mescid-i Aksa’nın Aslanlı Kapısı’nda kıldı.