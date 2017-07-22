“Kudüs Tüm İslam Ümmetini İlgilendiren Bir Davadır”

Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Dr. Yusuf Karadavi, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Açıkça ilan etmeliyiz ki Kudüs’ü savunma savaşı İslamidir. Kudüs, sadece Filistinlileri ve Arapları değil yeryüzündeki tüm İslam ümmetini ilgilendiren (ortak) bir davadır.” ifadesini kullandı.

Dün işgal altındaki Doğu Kudüs’ün farklı bölgelerinde kılınan cuma namazından sonra Kudüs ve Batı Şeria’da Mescid-i Aksa’ya yönelik ihlalleri protesto eden Filistinlilere yönelik işgalci İsrail askerleri tarafından gerçekleştirilen saldırılarda 3 Filistinli hayatını kaybetmiş, 391 Filistinli de yaralanmıştı.