‘Kudüs Ordusu’ Suriye ve Irak’ta Kan Dökmekle Meşgul

KENAN ALPAY’ın yorumu:

Diplomatik girişimlerin sonuç vermesinden ümidiniz var mı? Mescid-i Aksa ve Kudüs merkezli bir sorun olarak Filistin’de yaşanan Siyonist İsrail işgaline diplomatik çözüm bulunması ihtimali geçen her gün hızla zayıflıyor. İsrail ve şartsız şurtsuz destekçisi Amerika için diplomatik süreç Filistin’in en küçük, en ücra beldeleri için dahi ucuza ve kolayca derinleştirilen işgal anlamına geliyor.

Diplomatik kazanım askeri ve iktisadi hegemonyaya rağmen kazanılabilen bir alan değil. Diplomasinin küçümsenmesi, önemsizleştirilmesi elbette mümkün olamaz. Ancak diplomasi kendi başına ve askeri imkânlardan bağımsız özel bir ihtisas veya iletişim yeteneği filan gibi bir şey de değil. İsrail’i güçlü, saldırgan ve hemen her türlü barbarlığa cüret etmeye teşvik eden emperyalist Batı siyaseti kadar onlarla işbirliği içerisinde hareket eden despotik rejimler gerçeğidir. Bu açıdan mevcut şartlar İsrail’i dizginsiz bir şiddete ve edepsiz bir tasalluta adeta teşvik ediyor.

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