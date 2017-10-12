Kudüs Müslümanların Sadece İlk Kıblesi Değil, Onurudur!

Kudüs ve Mescidi Aksa Sempozyumu

Ahmet Varol / Yeni Akit

6-7 Ekim Cuma ve Cumartesi günleri Mardin Artuklu Üniversitesi’nin Mardin Valiliği’nin ve Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle düzenlediği Uluslararası Kudüs ve Mescidi Aksa Sempozyumu’na iştirak etmek için Mardin’deydim. Benim müşahedelerime göre çok iyi tertip edilmiş ve Kudüs ve Mescidi Aksa davasını birçok yönden ele alan önemli bir sempozyumdu. Bu vesileyle Mardin Artuklu Üniversitesi’nin rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça başta olmak üzere sempozyumun düzenlenmesinde katkısı olan bütün herkese gönülden teşekkürlerimi arz ediyorum.

Sempozyum aynı zamanda Kudüs’ün Salahuddini Eyyubi tarafından haçlılardan kurtarılmasının yıldönümünün bulunduğu haftaya tekabül ettiğinden bu vesileyle onun Kudüs davası için verdiği mücadele de gündeme getirildi. Sempozyumun bir oturumu da “Salahuddini Eyyubi ve Kudüs” başlığı taşıyordu. Benim de bu oturumda “Selahaddini Eyyubi ve Kudüs’ün Fethi İdeali” başlıklı kısa bir sunumda bulunma imkânım oldu. Salahuddini Eyyubi’nin mücadelesinden, onun Kudüs’ü haçlılardan kurtarmasına vesile olan Hıttin zaferinden ve ümmetin birlik ve bütünlüğünü sağlama amacıyla yürüttüğü çalışmalardan açılış konuşmalarında da söz edildi.

Türkiye’de resmi kurumların uzun süre ihmal ettiği Kudüs ve Mescidi Aksa davasına bugün bir devlet üniversitesi vasıtasıyla sahip çıkılmasının, hakkında bu davayı bütün boyutlarıyla ele alan uluslararası sempozyum düzenlenmesinin önemli bir gelişme olduğunu belirtmemiz gerekir.

Sempozyumun konuşmacıları ve katılımcıları arasında Türkiye’den ve Türkiye dışından birçok önemli şahsiyet yer aldı. Oturumlarda konuşanların hepsinin konusunun uzmanı olduğunu ve oldukça önemli noktalara parmak bastıklarını söyleyebiliriz.

Sempozyumun açılış oturumuna büyük bir ilgi vardı. Özellikle üniversite öğrencilerinin büyük ölçüde ilgi göstermeleri dikkat çekiyordu.

Açılış oturumunun ilk konuşmacısı sempozyumu düzenleyen üniversitenin rektörü ve aynı zamanda sempozyumun organizatörü olan Prof. Dr. Ahmet Ağırakça’ydı. Ağırakça konuşmasında Kudüs ve Mescidi Aksa davasının ehemmiyetine dikkat çektikten sonra Türkiye’de Kudüs bilincinin bir yükseliş içinde olduğundan ve bunun da ümit verici bir gelişme olduğundan söz etti. Kudüs’ün işgal altında olmasının süreklilik arz etmeyeceğine, bir gün mutlaka işgalden kurtarılarak gerçek kimliğine kavuşacağına dikkat çeken Ağırakça, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman’a da düzenlenen sempozyuma olan katkılarından dolayı teşekkür etti.

Açılış oturumunun ikinci konuşmacısı geçmiş dönem Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, hadisi şerifte Kudüs’ten “ardu’l-menşer ve’l-mahşer” olarak söz edildiğine dikkat çekerek İslâm ümmetinin bu dünyadaki dirilişinin de bu topraklardan gerçekleşeceğini dile getirdi. Görmez Salahuddini Eyyubi’nin Kudüs’ün fethinden önce ümmetin birliği için gösterdiği çabalara dikkat çekerek bugün de Kudüs’ün kapılarının bize açılması için aramızda birlik ve bütünlüğü gerçekleştirmemiz gerektiğini vurguladı. Görmez, daha sonra Kudüs’ün önemiyle ilgili oturumda yaptığı konuşmada da Kudüs’ün İslâm’ın şeairinden olduğuna işaret ederek Kudüs bilincinin bu çerçevede ele alınması gerektiğini ifade etti.

Açılış oturumunda konuşma yapanlardan biri de Kudüs’ün eski müftüsü ve Mescidi Aksa’nın hatiplerinden Şeyh İkrime Sabri’ydi. O da günümüz İslâm dünyasının, İslâm ülkelerinin liderlerinin Kudüs’e ve Mescidi Aksa davasına büyük önem vermeleri gerektiğine dikkat çekti.

Kudüs İçin Parlamenterler Heyeti Başkanı El-Beşir Carullah da konuşmasında Kudüs davasının bir ümmet davası olduğuna dikkat çekerek, Mardin’de Kudüs için böyle bir sempozyum düzenlenmesinin son derece anlamlı olduğunu vurguladı.

Açılış oturumunda Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman da bir konuşma yaparak Kudüs meselesinin sadece siyasi bir mesele olmadığını, aynı zamanda insanî bir mesele olduğunu dile getirdi.