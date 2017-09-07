Kudüs Müftülüğü’nden Arakanlı Müslümanlar İçin Çağrı

Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin, yayımladığı yazılı açıklamayla, İslam İşbirliği Teşkilatı’nı (İİT), uluslararası örgütleri, insan hakları kuruluşlarını ve dünyada özgürlüklerden yana olan herkesi Arakanlı Müslümanlara yönelik katliamlar karşısında “harekete geçmeye” çağırdı.

AA’da yer alan habere göre, açıklamada, “Mazlumların maruz kaldığı baskı ve zulme son verilmesi için acilen harekete geçilmeli. Dünya artık Müslümanların daha fazla işkence, acı ve zulüm görmesine seyirci kalamaz.” ifadelerine yer verildi.

Çok Sayıda Müslüman Hayatını Kaybetti

Myanmar ordusuna mensup güçler ve Budist çetelerin Arakan’da devam eden saldırılarında 25 Ağustos’tan bu yana çok sayıda Müslüman hayatını kaybetti. Saldırılarda hedef alınan 60’tan fazla köyün onlarcası yakılırken, on binlerce Arakanlı Müslüman da bölgeden kaçmaya çalışıyor.

Siviller kara ve deniz yoluyla Arakan’dan Bangladeş’e geçmeye çalışıyor. BM, şu ana kadar 146 binden fazla Arakanlının Bangladeş’e geçtiğini bildiriyor. On binlerce kişinin ise sınır bölgesindeki bekleyişi sürüyor.

Myanmar hükümetinin uluslararası kuruluşlara bölgeye giriş izni vermemesi nedeniyle can kaybı sayısı tam olarak saptanamıyor. Arakanlı sivil toplum kuruluşları hayatını kaybeden sivillerin sayısının bini aştığını bildirirken, bazıları da bu sayının binlerce olduğunu söylüyor.