Kudüs İntifadasının Başından İtibaren 350 Bayan Tutuklandı

»Ana Sayfa»Filistin
12.03.2017 22:23
Kudüs İntifadasının Başından İtibaren 350 Bayan Tutuklandı
2015 yılının Ekim ayının başında patlak veren Kudüs intifadasının başlangıcından bu yana 350 Filistinli kadın ve genç kız tutuklandı.

Filistin Esirler Merkezi'nin Araştırmalar Birimi tarafından hazırlanan bir rapora göre 2015 yılının Ekim ayının başında patlak veren Kudüs intifadasının başlangıcından bu yana işgal rejiminin kadınlara ve genç kızlara yönelik şiddet uygulamasında artış oldu. Bu dönemde işgal güçleri tarafından tutuklanan kadınların ve genç kızların sayısı da 350'yi buldu. İşgalcilerin bu tutuklamalarda engellileri, yaşlı kadınları, hastaları ve yaralıları da müstesna tutmadıkları ifade edildi.

Filistin Esirler Merkezi'nin sözcüsü ve araştırmacı Riyad El-Eşkar, siyonist işgal rejiminin Filistinli kadınlara ve genç kızlara yönelik şiddet uygulamasını belirgin bir şekilde artırdığına dikkat çekti. El-Eşkar bütün bu uygulamaların amacının onların Kudüs intifadasına destek vermelerini engellemek olduğuna dikkat çekti ve onların bu mücadeleye destek vermekten uzak durmalarını sağlamak amacıyla kendilerine ateş edildiğini ve tutuklamalar yapıldığını vurguladı.

Filistin Esirler Merkezi'nin açıklamasında halen işgal rejiminin iki zindanında tutulan 56 Filistinli kadın esir bulunduğu belirtildi. Bunlardan 37 yaşındaki Cihan Haşime'nin sol ayağına kurşun isabet etmesi sebebiyle yürüyemediği ve Kudüs'teki Remle revirinde tedavi gördüğü ifade edildi. 

FİEM

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