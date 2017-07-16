Kudüs İntifadasında Şehit Sayısı 338'e Yükseldi

İsrail ve Filistin İşleri Kudüs Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan rapora göre 2017'nin başından bu yana 59 Filistinli şehit düştü.

Vilayetlere göre şehitler listesinde El-Halil 81 şehitle listenin başında yer alırken, Kudüs 65 şehitle ikinci ve Ramallah 35 şehitle üçüncü sırada yer aldı.

Raporda; Cenin'de 27, Nablus'ta 23, Beytlahim'de 23, Tulkerem'de 9, Selfit'te 5, Kalkiliya'da 4 ve Tubas'ta bir Filistinlinin şehit olduğu ifade edildi.

Kudüs İntifadasının başından bu yana Gazze Şeridi'nde 52 kişinin ve 1948'de işgal edilen topraklarda da 10 kişinin şehit düştüğü, intifadanın başından bu yana Filistinli olmayan üç kişinin de şehit olduğu belirtildi.

Kudüs İntifadasında şehit olan Filistinlilerden 94'ünün yaşının 18'den küçük olduğu belirtilen raporda, şehitlerin en küçüğünün üç aylık Ramazan Muhammed Sevabite olduğu ve işgal güçlerinin attığı bombalardan çıkan yoğun gazla boğularak şehit olduğu kaydedildi.