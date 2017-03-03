“Kudüs Halkı İşgale Karşı Direnişin Faturasını Ödüyor”

»Ana Sayfa»Filistin
03.03.2017 17:45
“Kudüs Halkı İşgale Karşı Direnişin Faturasını Ödüyor”
Filistin halkının hak ve hukukuna bağlılığını sürdürdüğünü belirten Mescidi Aksa Hatibi Şeyh Yusuf Ebu Sinine, “Kudüs halkı işgale karşı direnişin faturasını ödüyor” dedi.

Mescidi Aksa hatibi Şeyh Yusuf Ebu Sinine, Siyonist işgal rejiminin işgal altındaki Kudüs’te Filistin halkına karşı yaptığı baskı ve zulümlerin, bu halkın işgal altındaki bir şehirde yaşamanın faturası olduğunu söyledi.

Bugün (3 Mart) verdiği Cuma hutbesinde işgal rejiminin baskı ve zulümlerine değinen Ebu Sinine “baskın, tutuklama, ev yıkım operasyonları, halkı zorla göç ettirme, Mescidi Aksa baskınları, Gazze kuşatması ve Siyonist işgal zindanlarında bulunan esirlere yapılan işkenceye rağmen Filistin halkı hâlâ hak ve hukukuna bağlı ve sabır göstermeye devam ediyor” dedi.

Ebu Sinine, olup bitenlerin bir imtihan olduğunu, bu durumda Filistinlilerin daha çok sabır göstermeleri ve Kudüs’te nöbet tutmaları gerektiğini ifade etti.

Siyonist işgal güçlerinin şehrin girişinde ve Mescidi Aksa çevresinde özellikle de Eski Belde bölgesinde yoğun güvenlik önlemleri alıp engel çıkarmalarına rağmen binlerce Filistinli bugün Cuma namazı için Mescidi Aksa’ya akın etti.

Mescidi Aksa’ya gelen Filistinlilere zorluk çıkaran işgal güçleri, Gazze’den kimsenin gelmesine ise izin vermediler.

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