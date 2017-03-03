“Kudüs Halkı İşgale Karşı Direnişin Faturasını Ödüyor”
Mescidi Aksa hatibi Şeyh Yusuf Ebu Sinine, Siyonist işgal rejiminin işgal altındaki Kudüs’te Filistin halkına karşı yaptığı baskı ve zulümlerin, bu halkın işgal altındaki bir şehirde yaşamanın faturası olduğunu söyledi.
Bugün (3 Mart) verdiği Cuma hutbesinde işgal rejiminin baskı ve zulümlerine değinen Ebu Sinine “baskın, tutuklama, ev yıkım operasyonları, halkı zorla göç ettirme, Mescidi Aksa baskınları, Gazze kuşatması ve Siyonist işgal zindanlarında bulunan esirlere yapılan işkenceye rağmen Filistin halkı hâlâ hak ve hukukuna bağlı ve sabır göstermeye devam ediyor” dedi.
Ebu Sinine, olup bitenlerin bir imtihan olduğunu, bu durumda Filistinlilerin daha çok sabır göstermeleri ve Kudüs’te nöbet tutmaları gerektiğini ifade etti.
Siyonist işgal güçlerinin şehrin girişinde ve Mescidi Aksa çevresinde özellikle de Eski Belde bölgesinde yoğun güvenlik önlemleri alıp engel çıkarmalarına rağmen binlerce Filistinli bugün Cuma namazı için Mescidi Aksa’ya akın etti.
Mescidi Aksa’ya gelen Filistinlilere zorluk çıkaran işgal güçleri, Gazze’den kimsenin gelmesine ise izin vermediler.
- Yorumlar 0
- 28 Şubat’tan 15 Temmuz’a: 'Adalet, Adalet, Adalet'28 Şubat’ın 20. Yıldönümü üzerine Al Jazeera’ye konuşan Ahmet Taşgetiren, "Kur’an’da şöyle der: ‘Bir topluma olan öfkeniz, kininiz sizi adaletsizliğe sevk etmesin.’ Adalet, adalet, adalet diyelim" diye konuştu.
- Çeçenler ve 23 Şubat 1944 Sürgünü ÜzerineÇeçen Cumhuriyeti İçkerya Türkiye Fahri Konsolosu Ahmet Özdeş, Çeçenler ve 23 Şubat 1944 Sürgünü hakkında Yusuf Tunçbilek'in sorularını cevapladı.
- D. Mehmet Doğan: “Uyanmak Lazım, ‘Dil’ Elden Gidiyor”D. Mehmet Doğan, “Dil yanlışları günlük gazetelerde, televizyonlarda ve radyolarda almış başını gidiyor. Sosyal medya denilen ve kuşdili konuşulan mecrayı hiç kale almadan söylüyorum bunu. Silkinmemiz, kendimize gelmemiz lâzım.” dedi.
- Kul Sadi Yüksel: “Şirkin Her Türlüsünü Reddetmek, Tevhid'in Gereğidir!”Yeni Akit gazetesinden Ziya Gündüz, Kul Sadi Yüksel ile yeni çıkan “Tevhid ve Ahlak” kitabı çevresinde bir röportaj gerçekleştirdi.
- Bilgi Kaynağı Olarak Nebevi SünnetŞüphesiz müslümanın, birçok kaynaktan bilgi edinmesi ve değişik alanlardaki farklı bilgileri Hz. Peygamber'in sünneti sayesinde öğrenmiş olması, insan aklı için pek çok yeni ufuklar açmıştır.
- Kur'an’ı Anlama Yolunda Tarihselci Metoda İtirazİlahiyatçı Ali Rıza Demircan, Diyanet İşleri eski Başkanı Ali Bardakoğlu'nun, 'Kayıt Dışı Din' başlıklı makalesine ilişkin değerlendirmede bulundu.
- Abdullah Muhaysini’den Namaz Üzerine NasihatlarTahrir Eş-Şam kadılarından Dr. Abdullah Muhaysini’den Namaz üzerine nasihatlar…
- Beşer İlkel Bir Varlık mı?Abdulhakim Beyazyüz, Kur’ani Kavramlara dair yazı dizisinin bu bölümünde “Beşer İlkel Bir Varlık mı?” sorusuna cevap arıyor.
- ETKİNLİK TAKVİMİ
- ABD, Rusya, İran ve Esed’in Suriye’deki Konuşlanma Biçimleri
- Neden Hala İçerideler?
- Çavuşoğlu: Esed Rejimi Geçici Sınırın Kuzeyine Geçmeyecek
- Fırat Kalkanı’nın Menbic Harekatına Bir Engel de Rusya’dan
- “Sosyal Medya, Genç Nesilleri Yalnızlaştırıyor”
- Kuşatma Altında Protesto Eylemi Olarak Hiciv
- İstanbul Adliyesi'ne Yolsuzluk Operasyonu: 18 Gözaltı
- PKK’lı Militanlarla Suriyeli Peşmergeler Sincar’da Çatıştı
- Alman Okulunda Namaz Yasağı!
- Erciyes Üniversitesi’nde Derdest Belgeselinin Gösterimi Yapıldı
- Adıyaman'daki Deprem: 28-30 Kişi Hafif Şekilde Yaralandı
- Alman Okulunda Namaz Yasağı!
- TÜBİTAK'ta Bin 846 Çalışanın İşine Son Verildi
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kültürel Sığlaşma' Uyarısı
- Bazılarının Susması Konuşmasından Daha Hayırlı Olabilir!
- PYD-Esed, ABD-Rusya Ortaklığı Münbiç’te Tescillendi!
- Barbaros Şansal Tahliye Edildi
- Evlilik Programlarına Yine Para Cezası Verildi
- 'Kararsızlar'a Yüklenmek Kime Ne Yarar Sağlar?
- Esed’in Bölge Komutanı Bilal İbrahim Mübarek Öldürüldü!
- 28 Şubat'ı Cezaevleri Üzerinden Gündemleştiren ‘DERDEST’
- Sisi’nin Cunta Yargısı Diktatör Mübarek’i Beraat Ettirdi
- Lübnan Yönetiminde 'Hizbullah' Çatlağı
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim