Kudüs Eyleminden Sonra 400 Filistinli Tutuklandı

Filistin Esirleri Araştırma Merkezi, Kudüs’te iki Siyonist askerin ölümüyle sonuçlanan eylemin ardından işgal güçlerinin kadın erkek, yaşlı genç ve çocuk demeden Filistin halkına karşı tutuklama furyası başlattığını belirterek, iki hafta içinde 400’den fazla kişiyi tutukladığını ifade etti.

Merkezin basın sözcüsü Riyad El-Eşkar yaptığı açıklamada “Siyonist işgal rejimi, Ummu’l-Fahm’dan üç gencin 14 Temmuz tarihinde Mescidi Aksa’da iki Siyonist askerin ölümüyle sonuçlanan eylemlerinin ardından işgal güçleri Kudüs ve Batı Yaka’da Filistinlilere yönelik toplu tutuklama operasyonları başlattı. Kudüs’te yoğunlaşan işgal güçleri burada 300’e yakın kişiyi tutukladılar” dedi.

El-Eşkar, işgal askerlerinin dün (27 Temmuz Perşembe) gece, Mescidi Aksa’da namaz kılan ve itikâfta bulunan Müslümanlara vahşi bir şekilde saldırarak, birçoğunu darp etmesi sonucu bazılarının hastanelere kaldırıldığını, işgal güçlerinin tutukladığı 120 kişiden çoğunu serbest bırakırken bunlardan 21’ini mahkeme çıkardığını söyledi.

El-Eşkar Kudüs’te tutuklanan kişiler arasında ikisi kız çocuk olmak üzere 13 bayan olduğunu belirtti.

Tutuklamaların tehlikeli olduğuna ve bunun Filistin toplumu üzerinde olumsuz etki yapığına dikkat çeken El-Eşkar, ancak bunun Filistin halkının azim ve gayretini ortadan kaldıramayacağını, işgale karşı direncini kıramayacağını, özgürlük yolundaki direnişini ve intifadasını engelleyemeyeceğini; tutuklamaların gençlerin direniş yolunu sürdürme azimlerini bilediğini ifade etti.

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