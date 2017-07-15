Kudüs Evkafı: Mescidi Aksa’nın Kontrolünü Kaybettik

Bugün gelişmelerle ilgili basın toplantısı yapan heyet temsilcileri, işgal hükümetinin Mescidi Aksa’yı ziyaret edenlerle Mescidi Aksa’da nöbet tutanlara yönelik uygulamalarının batıl ve Mescidi Aksa’ya karşı bir tecavüz olduğunu belirtti.

Açıklamada, Mescidi Aksa’daki durumun uluslararası kuruluşların da kabul ettiği 1969 öncesine dönmesi gerektiği vurgulandı.

Mescidi Aksa kapılarının kapatılmasının tehlikeli bir gelişme olduğu hatırlatılarak, bunun Müslümanların meşru hakkına bir saldırı olduğu ve acilen kapıların açılması gerektiği ifade edildi.

Arap ve İslam ülkelerine çağrıda bulunan İslam-Hıristiyan Heyeti, Mescidi Aksa’da işleri bu noktaya getiren işgal rejimini dizginleme noktasında sorumluluklarını yerine getirmelerini istedi.

Dün sabah Mescidi Aksa’da iki Siyonist askerin ölümüyle sonuçlanan feda eyleminin ardından işgal rejimi Mescidi Aksa’yı kapatma kararı aldı ve Müslümanların camide namaz kılmalarını engelledi.

FİEM