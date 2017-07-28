Kudüs, Batı Şeria ve Gazze'de 300 Kişi Yaralandı

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Doğu Kudüs, Batı Şeria ve Gazze sınırında Mescid-i Aksa'ya destek ve işgale karşı gösteri yapan Filistinlilere müdahalesinde bugün 300 kişinin yaralandığı bildirildi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, işgal altındaki Doğu Kudüs, Batı Şeria ve Gazze sınırındaki Filistinlilere göz yaşartıcı bomba, plastik ve gerçek mermi ile müdahale eden İsrail askerlerinin 300 Filistinliyi yaraladığı belirtildi.

Açıklamada, birçok Filistinlinin vücutlarında kırıkların meydana geldiği, 180 kişinin gazdan etkilendiği, 77 kişinin plastik mermi, 9 kişinin ise gerçek mermiyle yaralandığı kaydedildi.

Gazze sınırındaki gösterilerde de 25 kişinin yaralandığı ifade edilen açıklamada, diğer yaralıların ise Ayrım Duvarı'nın diğer tarafında kalan bölgeler, Ramallah, Eriha, Kalkilya, Beytüllahim, El-Halil ve Nablus kentlerinden olduğu aktarıldı.

İsrail askerlerinin, bugün işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Beytüllahim yakınlarındaki Goi Etziyon Yahudi yerleşim birimi önünde bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla ateş etmesi sonucu 24 yaşındaki Abdullah Mahmud Takatıka hayatını kaybetti.

Gazze sınırında düzenlenen gösterilere İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu, göstericilerden 16 yaşındaki Abdurrahman Ebu Humeyse yaşamını yitirmişti.