Kudüs, "2018 İslam Dünyası Gençlik Başkenti" İlan Edildi

İslam Konferansı Diyalog ve İşbirliği Gençlik Forumu (İKGF-Dİ) Başkanı Büyükelçi Elşad İskandarov, Kudüs'ün 2018 yılı "İslam Dünyası Gençlik Başkenti" ilan edildiğini belirterek, "Bu programda ana hedeflerimiz, İslam dünyasının dört bir tarafından gençlerin, akın akın Kudüs'e gelmesi, Kudüs'teki kutsallarımızın yalnız bırakılmaması, Kudüs'ün İslami karakterinin desteklenmesinin fiilen gerçekleştirilmesidir." dedi.

Kudüs'ün 2018 yılında "İslam Dünyası Gençlik Başkenti" ilan edilmesine yönelik protokol, Filistin Gençlik Spor Bakanı Jibril Rajoub ve İKGF-Dİ Başkanı Büyükelçi Elşad İskandarov arasında, Yeşilköy Dünya Ticaret Merkezi İslam Konferansı Diyalog ve İşbirliği Forumu Merkezi Ofisi'nde imzalandı.

İmza töreninde konuşan İskandarov, İslam dünyasının ilk gençlik başkentinin 2016'da İstanbul seçildiğini kaydetti. Malezya'nın Putrajaya, Fas'ın Fes ve İran'ın Şiraz kentlerinin de bu yıl programın gerçekleşmesine ev sahipliği yaptığını anlatan İskandarov, 2018 yılı değerlendirmeleri sonucu, Kudüs'ün "İslam Dünyası Gençlik Başkenti" ilan edilmesine karar verildiğini bildirdi.

Bu kararın alınmasında, son dönemde İsrail tarafından Filistin'de insan haklarının ihlal edilmesi, Mescid-i Aksa çevresinde yaşanan olaylar, sivil insanların şiddete maruz kalmasının etkili olduğuna değinen İskandarov, şöyle devam etti:

"Bu süreçte Filistin halkıyla tam bir dayanışmanın simgesi olarak, aynı zamanda Kudüs davasına eylemsel bir destek olarak, İslam İşbirliği Teşkilatı temsilciliği ve İKGF-Dİ bir gün içinde bu kararın çıkarılmasına nail oldu. 25 Temmuz'da Filistin devletinin Birleşmiş Milletler kararınca tanınan Doğu Kudüs dahil olmak üzere Kudüs şehri, İslam dünyası gençlik başkenti ilan edildi."

AMAÇ KUDÜS'ÜN GENÇ DOLMASI

Programın bir yıl devam edeceğini vurgulayan İskandarov, "Bu programda ana hedeflerimiz, İslam dünyasının dört bir tarafından gençlerin, akın akın Kudüs'e gelmesi, Kudüs'teki kutsallarımızın yalnız bırakılmaması, Kudüs'ün İslami karakterinin desteklenmesinin fiilen gerçekleştirilmesidir." diye konuştu.

İskandarov, etkinliklerle Filistin gençliği için kalıcı bir etki oluşturmayı istediklerini, ayrıca İslam dünyasında Kudüs davasına yönelik dayanışmanın artırılmasını amaçladıklarını vurguladı. Dünya kamuoyunda Kudüs'ün üç semavi dinin de merkezi olduğunu hatırlatmayı istediklerini dile getiren İskandarov, bu dinlere mensup kişilerin kutsal alanlarına rahat ulaşımını sağlamaya yönelik dünya kamuoyunda farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini bildirdi.

İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin de bu programı aktif olarak desteklemesinin önemine işaret eden İskandarov, gençlik başkenti ilan edilen Kudüs'te bir yıl boyunca kültürden spora, akademik alanlardan siyasete pek çok etkinlik düzenleneceğini kaydetti. İskandarov, etkinlikler kapsamında fotoğraf, resim, yazı yarışmaları da yapılacağını anlattı.

KUDÜS'TEKİ BOŞ BİNALAR SAHİPLENİLMELİ

Kudüs'te birçok binanın İslami vakıflara ait olduğunu ancak bugün kullanılmadığını vurgulayan İskandarov, şunları aktardı:

"Maalesef bugün birçoğu boş ve kullanılmıyor. Kullanılmayan yerlerin Filistinlilere, Müslümanlara mahsusluğunun değiştirilmesine yönelik bir risk var. Çünkü boş olan yer eninde sonunda doldurulur. Bu, Müslüman dünyası için bir ayıptır. Türkiye yapıyor ama İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye 56 ülkenin tamamı bu mülklerden birini sahiplenip, ihya edip, restore edip işler hale getirseydi, bugün Kudüs'ün karakterinin değiştirilmesi gibi acı bir durumla karşı karşıya kalmazdık."

Erşad İskandarov, Kudüs'te yaşanan ihlallerin sadece Filistin halkı veya Müslümanlara karşı değil, orayı kendi kutsal yerleri bilen tüm insanlığa karşı olduğunun da altını çizerek, diğer coğrafyalardan gençleri de kendilerine destek vermeye çağırdı.

İskandarov, "İslam dünyasında da artık sözden eyleme, fiili bir destek ve dayanışmaya geçmek zamanıdır." dedi.

FİLİSTİN HALKINA MESAJ

Filistin Gençlik Spor Bakanı Jibril Rajoub, program kapsamında Kudüs'ün gençlik başkenti ilan edilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Rajoub, Filistin halkı açısından çok önemsedikleri bu projenin sembolik değil, eyleme dönük olduğunu kaydetti. Program kapsamında pratiğe yönelik birçok proje gerçekleştirileceğini ifade eden Rajoub, "Bu program, Müslüman dünyasının, İsrail mezalimi karşısında Filistin halkının yanında olduğunu gösterecek." diye konuştu.

Türk hükümetine ve halkına, Filistin'e yönelik aldıkları inisiyatif için teşekkür eden Rajoub, şunları söyledi:

"Bu programla en önemli hedefimiz, Müslüman dünyası gençliği ve Kudüs arasında ziyaretlerin artırılması. Çünkü şu anda Kudüs'ün ziyaret edilemez hale getirilmesi, İsrail devletinin en önemli çabalarından biri. Bunu istemelerinden birisi de şu anda oradaki faşist Netanyahu yönetiminin işlemiş olduğu suçlara ve şehrin yok edilmesine diğer Müslümanların tanık olmamasını istiyorlar. Bu sebeple de ziyaretleri zorlaştırıcı eylemlerde bulunuyorlar."

Rajoub, bu programın Filistin halkına, "Yalnız değilsiniz, izole edilmediniz, genç ve yaşlı hepimiz sizinleyiz." mesajı vereceğinin de altını çizdi.

İmza töreninin ardından İskandarov, Rajoub'a Osmanlı tuğrasından bir tablo hediye etti.