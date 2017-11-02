Küçükkaya ve Okan Hakkında Hapis İstemi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İsmail Küçükkaya ve Fidel Okan hakkında, "kamu görevlisine alenen hakaret" ve "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını alenen aşağılama" suçlarından 1 yıl 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları istemiyle dava açıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın eşi İlyas Kaya'nın "ByLock" kullandığını iddia eden Fox TV Haber Spikeri Küçükkaya ve sosyal medyada bununla ilgili paylaşımda bulunan avukat Fidel Okan hakkında, Bakan Kaya'nın şikayeti üzerine başlatılan soruşturma tamamlandı.

Soruşturma sonucunda, basın savcısı Bülent Demirbilek tarafından hazırlanan iddianamede, Küçükkaya ve Okan hakkında, "kamu görevlisine alenen hakaret" ve "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını alenen aşağılama" suçlarından 1 yıl 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İddianame, gönderildiği Bakırköy 18. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

Küçükkaya ve Okan'ın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

AA