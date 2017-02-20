Küçükçekmece'de Doğalgaz Patlaması: 7 Yaralı

İstanbul Küçükçekmece'deki bir pastanede meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı.

Kanarya Mahallesi Yarasa Sokak'ta bir binanın girişindeki pastanede patlama meydana geldi. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gazdan kaynaklandığı belirtilen patlamada ilk belirlemelere göre biri ağır 7 kişi yaralandı.

Yaralılar, hastaneye kaldırılırken patlamada binanın ön cephesi de hasar gördü.