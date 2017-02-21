Küçük Kız Çocuğu Enkazın Altından Son Anda Kurtarıldı!

»Ana Sayfa»Suriye
21.02.2017 15:18
Küçük Kız Çocuğu Enkazın Altından Son Anda Kurtarıldı!
Esed güçlerinin geçtiğimiz günlerde Şam’ın Tişrin mahallesine düzenlediği şiddetli bombardımanda bir kız çocuğu enkaz altında kaldı. Annesinin yardım istediği sivil savunma ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde kız çocuğu, ölümden son anda kurtarıldı.

Beşşar Esed güçleri, geçtiğimiz hafta sonu Şam’ın Tişrin mahallesini bombaladı. Karadan karaya füze, bölgede büyük bir hasara neden oldu. Bombardıman sırasında 4-5 yaşlarındaki kızını kaybeden bir anne sivil savunma teşkilatından yardım istedi. Annenin “Onun adı Âya, lütfen onu bulun!” çağrısından sonra arama çalışmaları başlatıldı. Âya ölmekten son anda kurtarıldı.

Esed güçleri, geçtiğimiz hafta sonu itibariyle Şam’ın doğusunda bulunan Tişrin, Kâbun ve Berze mahallelerini yeniden bombalamaya başlamıştı. Daha önce direnişçilerin denetiminde bulunan bu bölgeler ile Esed rejimi arasında yerel bir ateşkes anlaşması vardı. Bu nedenle uzun süreden beri iki taraf arasında büyük çatışmalar yaşanmıyordu.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’ne göre, Esed rejiminin bölgelere yönelik bombardımanı nedeniyle en az 4 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Al Jazeera

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