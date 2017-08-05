Küçük Hiba, Annesi ve Kardeşlerine Kavuştu

Suriye'nin İdlib kentinde evlerine düşen bomba sonucu elleri ile yüzü yanan ve tedavi görmek için geldiği Türkiye'de 8 aydır anne ve kardeş hasreti çeken 8 yaşındaki Hiba Mekzum'un özlemi, Cumhurbaşkanlığı ve hayırseverlerin desteğiyle giderildi.

Hiba Mekzum, babası Muhammed Mekzum ve aileye destek veren hayırseverlerle, annesi Diyya Kadik, erkek kardeşi Faysal ve Merva'yı Dudullu'daki otobüs terminalinde karşıladı. Aile üyeleri uzun süre birbirlerine sarılarak hasret giderirken, aileye destek veren hayırseverler de sevinç gözyaşı döktü.

Suriye'de ayakkabıcılık yapan Muhammed Mekzum, AA muhabirine, büyük sevinç yaşadıklarını dile getirdi.

Suriye'de Rus uçaklarının bombardımanında elleriyle yüzü yanan küçük Hiba İstanbul'da annesi ve kardeşlerine kavuştu https://t.co/sfEGAyuWLz pic.twitter.com/C4NeQGSMT7 — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) 5 Ağustos 2017

Hayırseverlere teşekkür eden Mekzum, "Geçen yıl Aralık ayının 12. günü Rus uçakları çok bomba attılar. İş yerimdeydim. Eve geldiğimde 5 yaşındaki Ahmed ve 3 aylık kızım Aişe'yi orada kaybettim. 8 yaşındaki Hiba ve 10 yaşındaki Merva yandı. Evimiz yaşanmaz hale geldi. Suriye'deki hastaneler bir şey yapamadı. 'İstanbul'a geçin belki orada size yardımcı olabilirler' dediler. Hastane için Suriye'den Türkiye'ye geçtik. Elhamdülillah burada plastik cerrah Prof. Dr. Ethem Güneren bize çok yardımcı oluyor. İnşallah Hiba daha iyi olacak. 8 ay kadar oldu ailemizi görmeyeli. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum ve ona selam gönderiyorum. Allah onun İslam ümmeti için ve Türkler için başarısını büyütsün." ifadelerini kullandı.

Anne Diyya Kadik ise "Türkiye bize çok büyük bir şans verdi. Cumhurbaşkanımıza çok çok teşekkür ediyorum. Çünkü bize çok yardım etti" diye konuştu.

Aileye destek veren hayırseverlerden Teknik Elemanlar Derneği İstanbul Şubesi Genel Sekreteri Emrullah Köker ise İstanbul Üniversitesi'nde okuyan Suriyeli bir kız öğrencinin kendilerine ailenin durumunu aktardığını belirtti. Yaklaşık 3 ay önce baba Muhammed Mekzum'a ulaştıklarını, hayırseverlerin desteğiyle kendilerine ev kiraladıklarını aktaran Köker, anne ve kardeş özlemi çeken küçük kızı mutlu edebilmek için aileyi bir araya getirmeye karar verdiklerini dile getirdi.

AA