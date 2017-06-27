Kraliyet Ailesi Altın Kafeste Tutsak mı?

İngiltere Prensi Harry, Newsweek dergisinde yayımlanan bir söyleşide Kraliyet ailesine mensup olmanın zor olduğunu ileri sürdü. Kraliyet ailesinden ayrılarak sıradan bir hayat sürdürmek istediğini de dile getiren Harry, Krallığın, ağabeyi William’ın da hayalindeki meslek olmadığını kaydetti.

Avrupa basınından yorumlar sunan Eurotopics, İngiltere basının, Prens Harry’nin bahsettiği bu sorunları anlayışla karşılamadığını söylüyor.

“Harry Gerçek Tutsaklığı Bilse...”

Umutsuzluk içinde yaşayan milyonlarca insanı hatırlatan The Guardian gazetesi, Prens Harry ve Prens William’ın bu insanlara kıyasla bulunduğu durumdan kaçış olanaklarına sahip olduğunu vurgulayarak prenslerin içinde bulunduğu duruma üzülmediğini kaydediyor:

“Prens Harry’nin bir söyleşide kendisi ve ağabeyi Prens William’ın rollerinin esiri olduğunu iddia etmesi, yakından bakıldığında doğruyu yansıtmıyor. Bunun bir örneğini görmek için tarihte biraz olsun geriye gitmek yetiyor: Kral [VIII. Edward], tahtın tüm bu yükünü kaldırmak istemeyip ortalıktan kaybolmuştu. [Dünyada] yoksulluğa, hastalığa, tacize ya da başka kötü şeylere esir olmuş insanlar var. ... Prensin yerine geçmek isteyen çok az kişi vardır herhâlde. Ama diğer insanlarla karşılaştırıldığında, bunlar hiçbir zaman gerçek birer esir olmayacaktır.”

“Prens Kardeşler Sade Vatandaş Olarak Zorlanırlar”

Daily Mail gazetesi ise “Harry ve William Kraliyet ailesi üyesi olmasalardı, pek de ilerleyemezlerdi.” diyor:

“Prensler, Kraliyet sorumlulukları olmasaydı, hayatlarını bugüne dek olduğu gibi -aynı Polo sahalarında, ancak medyanın sürekli izlemesinde olmadan- sürdürebileceklerini sanıyorlar. Kendi çevrelerinden onlara biraz tevazu aşılayacak birileri çıksa iyi olur. O zaman ortalama akılda birer insan olarak, Kraliyet ailesinin yüzyıllar boyunca tebaasının sırtından elde ettiği servet olmadan, ancak şans eseri bir iş yeri ya da ev sahibi olabileceklerini veya Karayipler’de tatile çıkabileceklerini anlarlardı. Bu iki kardeş de, ne Dyson elektrikli süpürgelerini icat edecek kapasiteye, ne de FC Chelsea’de futbol oynayacak yeteneğe sahip gözüküyor.”