‘Kralımızın Atı Bana Baktı!’ Diyen ‘Yanaşma’ Tipler..

Bu pespâyelikler, ‘Reis‘ adına yapılsa da, Reis’in bu ahlâksızlığa gözyummaya karakteri elvermez.. Onlardan haberi bile yoktur, herhalde.. Ve onlar at sinekleri gibi kolayca ezilmezler de, kovulmazlar da..

Selahaddin Eş Çakırgil’in yorumu:

Siyaset, cemiyet halinde yaşayacak şekilde kodlanarak yaratılmış olan insan’ın, toplum hayatını tanzim etme san’atıdır ve bu tanzim etme, kaçınılmaz olarak iktidar gücünü ve onun ele geçirilmesini de gerektirir. Böyle olunca iktidar gücünü elde etmek için yığınla yöntemler kullanır. Bu yöntemlerin içinde âdilâne, mâkul ve mantıkî olanları olduğu gibi; sırf rakibi, karşı tarafı bertaraf etmek için her türlü entrikayı mübah gören bir anlayış da kendisini hissettirir. Bu da siyasetin girdabına düşen insanı bir canavara dönüştürüp, çirkinlikler bataklığında tanınmaz hale getirebilir.

Esasen, ilahî irade kaynaklı dinlerin, vahy-i ilahînin özü de, insana yardımcı olmayı, sûreten olmanın ötesinde sîreten, rûhen de insanca yaşayabilmesini, kalabilmesini hedefler.

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