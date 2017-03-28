Kraliçe’nin Ülkesinde Referandum Şikayeti: Türkiye Monarşiye Gidiyor
GÖKHAN ERGÖÇÜN / HAKSÖZ-HABER
CEFTUS (Türkiye Çalışmaları Merkezi) tarafından düzenlenen konuşmasının henüz başlarında, Türkiye’nin baskı ve zulüm ortamında referanduma gittiğini iddia eden Erdoğan Aydın, Türkiye’nin tutuklu gazeteci sayısında dünyada birinci sırada olduğunu ve bu gazetecilerin terörist, hain, çocuk istismarcısı gibi asılsız iddialarla tutuklu olduğunu savundu.
Türkiye’de her ne oy verecekse versin her kesimin tedirgin olduğunu ifade eden Aydın medyada bir savaş kampanyası yürütüldüğünü belirtti.
13 HDP milletvekili ve 90 belediye başkanının tutuklu olduğunu söyleyen Aydın devlet televizyonlarında CHP’ye propaganda yapması için az vakit ayrıldığını ve HDP’ye hiç şans tanınmadığını kaydetti.
"Referandum Siyasal İslamcı Aklın Osmanlı'ya Geri Dönüş Çabası"
Aydın’a göre referandum Osmanlı’ya bir geri dönüş çabası. Geçmişte Avrupa’ya karşı seküler bir dil geliştirildiğini iddia eden Aydın şimdi bu dilin medeniyetler çatışması üslubuna kaydığını söyledi.
Siyasal İslamcı bir akıl kırılması geliştiğini düşünen Aydın ötekileştirici bir siyaset izlendiğini ifade etti.
"İktidar Türklüğü ve Sünniliği Dayatıyor"
Türkiye nüfusunun %25’inin Alevi olduğunu öne süren Aydın dörtte birinin de Kürt olduğunu söylediği Türkiye’de iktidarın geçmiş dönemlerden daha kötü bir şekilde Sünniliği ve Türklüğü dayattığını, çözüm sürecinin Kürtlerin başkanlığı reddetmesiyle sona erdiğini ve Kürt sorunun İspanya-Bask modeli gibi bir modelle çözüme kavuşuturulması gerektiğini savundu. Aydın Türkiyeli ve Suriyeli Kürtlere yaklaşımın en azından Filistinlilere yaklaşım kadar olması gerektiğini kaydetti.
Eksik Bilgi ile Yanıltma Çabası
Referandum konulu konferansta referandum paketine sadece kısaca değinen Aydın başkanlık sisteminde başkanın meclisi fesh edebileceğini ifade ederken bu durumda kendi başkanlığının da fesh olacağını söylemekten kaçındı.
Başkanın yeni sistemde yargılanabilir olmasına da değinen Aydın bu konunun da göstermelik olduğunu dile getiren açıklamalarda bulundu.
Bunun dışında paketle ilgili ayrıntı vermekten uzak duran Aydın sürekli paketin anti-demokratik olduğunu vurguladığı konuşmasının sonunda soruları kabul etti.
"7 Haziran Seçimlerinden Sonra İktidar Koalisyona Yanaşmadı"
7 Haziran seçimlerinin yaşanmış en demokratik seçim olduğunu iddia eden Aydın bu seçimler sonrası halkın talep ettiğini iddia ettiği koalisyonu kurmamak için hükümetin direttiğini öne sürdü.
Sorular Cevapsız Kaldı
MHP’nin tek adam sistemine niye destek verdiğini ve muhalefetin referandumun olası sonuçlarına karşı ortaya ne koyduğunu, 2019 seçimleri için neyi hazırladığı konulu sorulara alakasız cevaplar veren Aydın MHP konusunda hiç değinmezken uzun konuşmasının sonunda muhalefet ile ilgili sorunun belki başka bir programın konusunu olduğunu ifade etti. Sonrasında Kürt sorunu gibi konulara değinmeye devam eden Aydın referanduma ilişkin her soruyu anti-demokrasi, tek-adam gibi kavramlarla yanıtlamakla yetindi.
Avrupa'ya Çağrı
Yer yer Avrupa'ya yardım çağrısı da yapan Aydın, Avrupa'nın kendi içinde geliştirdiği ırkçı siyasetten dem vururken Hollanda, Almanya gibi ülkelerde Türkiye aleyhine yaşanan faaliyetlere değinmedi.
"İslam Dünyasına Suriye Duvarı"
Konudan yer yer iyice uzaklaşan Aydın İslam ülkeleri ile işbirliği ihtimalinin Suriye’de duvara çarptığını savunurken, Britanya Emperyalizmine Türkiye’ye uçak satmak yerine Suriye gibi sorunları çözmesi için ona akıl verin gibi şikayetlerde bulundu. Aydın Suriyeli muhacirler konusunda da mülteci sorunu tanımlaması yaptı.
Konferansın sonunda başkanlık gündeminde ekonominin alt üst olduğunu ifade eden Aydın başkanlığın bir dayatma olduğunu tekrar vurguladı.
Programı düzenleyen CEFTUS adlı grup daha önce Can Dündar, Ahmet Hakan Coşkun, Ertuğrul Kürkçü ve Salih Müslim gibi isimleri de programlarına davet etmişti.
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