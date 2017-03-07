Kral Selman'a Suikast Girişimi
Malezya polisinden yapılan açıklamada, Suudi Arabistan Kralı Kral Salman'ın ülkeyi ziyaretinden hemen önce, Suudi hanedanına saldırı düzenlemeyi planlayan 7 kişinin yakalandığı belirtildi.
Malezya polis şefi Khalid Abu Bakar'ın gazetecilere yaptığı açıklamada, "4'ü Yemen vatandaşı 7 kişiyi gözaltına aldık. Sahte seyahat belgeleriyle ülkeye giren ve daha önce uyuşturucu ticaretiyle ilgili suçlara da bulaşan bu kişiler, Kuala Lumpur seyahati sırasında Arap hanedanına saldırı planlıyorlardı. Bu saldırıyı son anda engelledik" ifadelerini kullandı.
Gözaltına alınan yedi kişiden ikisinin Arap hanedanına bombalı araç saldırısı düzenlenmesi için çalıştıkları belirtildi. 21-26 Şubat tarihleri arasında gözaltına alınan kişilerin, dördünün Yemenli, birinin Malezyalı, birinin Endonezyalı ve birinin de Uzak Asyalı olduğu belirtilirken, şüphelilerin IŞİD bağlantılı oldukları ihtimali üzerinde duruluyor.
Kral Salman ve 600 kişilik kraliyet kafilesi, 26 Şubat'ta Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'a gelmiş, buradaki temaslarının ardından 1 aylık Asya turu kapsamında Endonezya'ya hareket etmişlerdi.
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