Kozahan Kitabevi Yeni Yerinde

Bursa’da uzun yıllardır nitelikli okuyucunun müdavimi olduğu kitabevinin serüvenin 1990’da Cemre adıyla başladığını belirten Aziz Avar, daha sonra yollarına Kozahan adıyla devam ettiklerini söyledi.

Kitabevlerinin İslami uyanış ve bilinçlenme bağlamında değerini de tahlil eden Aziz Avar, kitabevlerinin İslami hareketlerin irtibat noktaları olduğu belirterek yıllardır Bursa’da bu misyonla sundukları hizmetin inşallah bundan sonra da yeni adreslerinde sürdürüleceğini kaydetti.

Kozahan Kitabevi’nin yeni adresi:

Sönmez Kitapçılar Çarşısı

Kat 1 / 139

Heykel / Bursa