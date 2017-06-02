Köy Okulunda Okudu TEOG Birincisi Oldu

Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi TEOG ortak sınavında, Bitlis'te de 51 öğrenci 120 sorunun tamamını doğru cevaplayarak Türkiye birincileri arasında yer aldılar. Merkezlerdeki okullarda başarılı öğrenciler çıktığı gibi, köy okulunda da tüm soruları doğru cevaplayan başarılı öğrenciler çıktı.

Bitlis merkeze bağlı Kireçtaşı (Perxent) köyü ortaokulunda okuyan Hatice Ulaştan, TEOG ortak sınavında 120 sorunun tamamını doğru cevaplayarak, Türkiye birincisi oldu. Başarısını düzenli çalışma ve öğretmenlerine borçlu olduğunu belirten Ulaştan, “İkinci TEOG sınavında 120 sorunun tamamını doğru cevaplayarak birinci odum. Biraz zor oldu. Daha fazla emek vermem gerekiyor. Bu başarıyı öğretmenlerim sayesinde kazandım. Okul müdürümden öğretmenlerime kadar hepsinin üzerimde emekleri çoktur. Sanki onlar sınava girecekmiş gibi beni çalıştırarak yardımcı oldular. Hepsine teşekkür ediyorum.” dedi.

Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Ulaştan, şunları söyledi: “Sürekli çalıştım diyemem. Ama düzenli çalıştım. Bazen ara verdim fakat çok çalıştım. Sabah okula giderken dersi dikkatle dinliyordum. Öğlen arası hocalarımızla beraber çalışıyordum. Akşam eve giderken öğretmenlerimizin verdiği testleri çözerek, ödevleri yapıyordum. Bu sayede TEOG birincisi oldum diyebilirim. İstediği yere gelmek isteyen öğrencilere, düzenli ve çok çalışmalarını tavsiye ediyorum.”

Ulaştan'a, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından tablet bilgisayar hediye edildi. (İLKHA)