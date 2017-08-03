Kosova’da İki Camiye Saldırı

Kosova’nın başkenti Priştine’de bulunan ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından restore edilen Fatih Sultan Mehmet ile Yaşar Paşa camilerinin tabelalarına İslamofobik saldırı düzenlendi.

Kosova İslam Birliği (Diyanet İşleri Başkanlığı) tarafından yapılan yazılı açıklamada, Priştine’deki Fatih Sultan Mehmet ve Yaşar Paşa camilerinin TİKA tarafından restore edildiğini gösteren tabelalara, kimliği belirsiz kişilerce grafiti çizilerek zarar verildiği ifade edildi.

Saldırının çirkin ve kabul edilemez bir eylem olduğu kaydedilen açıklamada, “Yasalar tarafından korunan bu iki anıtsal camiyi restore eden TİKA’ya yapılan saygısızlık ve saldırı, alçak bir hareket olmakla birlikte, desteğini hiçbir zaman esirgemeyen dost Türk halkına nefret ve hoşgörüsüzlüğü teşvik etmesinden dolayı zararlı bir eylemdir.” ifadelerine yer verildi.

Kosova’da gerçekleştirdiği projelerden dolayı TİKA’ya teşekkür edilen açıklamada, belirli şahıslar tarafından ismi ve logosuna verilen zarardan dolayı üzüntü duydukları belirtildi.

Açıklamada, ülkenin mirasına yapılan saldırının kınanması gereken bir suç olduğu vurgulanarak, saldırının, ülkeye hiçbir zaman destek ve yardımlarını esirgemeyen dost ve partner ülkeye karşı yapılan bir aşağılama olduğu aktarıldı.

BENZER SALDIRI FİLOLOJİ FAKÜLTESİNE DE YAPILDI

Başkentteki camilerin tabelalarına yapılan saldırının bir benzeri de dün Priştine Üniversitesi Filoloji Fakültesine yapılmıştı.

Başkente inşa edilmesi planlanan ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından finanse edilecek Priştine Merkez Camisi’ne karşı çıkan kimliği belirsiz kişiler tarafından, fakülte duvarlarına Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, Priştine Belediye Başkanı Shpend Ahmeti ve Kosova İslam Birliği (Diyanet İşleri Başkanlığı) Başkanı Naim Ternava’yı hedef alan tehdit içerikli mesajlar yazılmıştı.